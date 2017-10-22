 “العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن انتهاء فترة تحديث بيانات التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن انتهاء فترة تحديث بيانات التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة

“العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن انتهاء فترة تحديث بيانات التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة
واس - الرياض

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، انتهاء فترة تحديث بيانات التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة المحددة .
وقد مدّدت الوزارة فترة تحديث بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة لأكثر من مرة، إذ إن آخر تمديد كان لثلاثة أشهر، بدأت بنهاية شهر شوال من عام 1438هـ.
وأوضحت الوزارة:” إن إتاحة تمديد تحديث البيانات كان بهدف منح الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتحديث بياناتهم الطبية، تفاديًا لإيقاف صرف الإعانة المالية عنهم”.
وأشارت إلى أن الإعانة المالية سيتم إيقافها عن المستفيدين الذين لم يحدِّثوا بياناتهم الشخصية والطبية، فيما سيستأنف صرفها آليًا فور تحديث البيانات المطلوبة وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للوزارة: https://mlsd.gov.sa .
وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى التأكد من الوضع الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة ومناسبة الخدمات التي تُقدَّم لهم وفق نوع الإعاقة، وتكوين قاعدة بيانات محدّثة ومتكاملة تساعد على رسم استراتيجياتٍ من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة لهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التواصل بين الوزارة والمستفيدين.

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