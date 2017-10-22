خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء العراق

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر اليمامة بالرياض اليوم، جلسة مباحثات مع دولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق.

وتم خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها من خلال مجلس التنسيق السعودي العراقي.

حضر الجلسة، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان الوزير المرافق، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ومعالي وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد بن عبدالله العايش، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي الأستاذ ثامر بن سبهان السبهان، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ أحمد بن حسن عسيري، والقائم بأعمال سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

كما حضرها من الجانب العراقي، معالي وزير الخارجية الدكتور ابراهيم الجعفري، ومعالي وزير الدفاع عرفان الحيالي، ومعالي وزير التخطيط ووزير التجارة الدكتور سلمان الجميلي، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالرزاق العيسى، ومعالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصناعة محمد شياع السوداني، ومعالي وزير الزراعة فلاح حسن زيدان، ومعالي وزير النقل كاظم فنجان، ومعالي وزير الثقافة فرياد راوندوزي.