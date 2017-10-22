أردوغان: اعذروني.. أمريكا ليست دولة متحضرة

لم يبد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أي إشارة على التراجع عن موقفه في خلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة ووجه انتقادات حادة وتوبيخاً لواشنطن على ما وصفه بأنه اتهام “غير ديمقراطي” موجه لحراسه الشخصيين.

وقد تقضي أحدث تصريحاته على آمال التوصل لحل سريع لأزمة دبلوماسية قائمة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي. وقلصت أنقرة وواشنطن إصدار التأشيرات لمواطني البلدين مع تدهور العلاقات بينهما.

وقال أردوغان في كلمة في إسطنبول: “يقولون إن الولايات المتحدة هي مهد الديمقراطية. لا يمكن أن يكون ذلك صحيحاً. لا يمكن أن تكون تلك هي الديمقراطية”.

وأضاف: “إذا كانت مذكرات الاعتقال تصدر بحق حراسي الشخصيين غيابياً.. في الولايات المتحدة التي ذهبت إليها بناء على دعوة.. فاعذروني لن أقول أن هذه دولة متحضرة”.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة اتهامات لخمسة عشر مسؤولاً أمنياً تركياً بسبب مشاجرة بين محتجين وأفراد أمن مكلفين بحراسة إردوغان خلال زيارة الرئيس التركي لواشنطن في مايو(أيار).