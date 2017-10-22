 أردوغان: اعذروني.. أمريكا ليست دولة متحضرة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أردوغان: اعذروني.. أمريكا ليست دولة متحضرة خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء العراق إمرأة مسنة تقتحم مصرف بـ “جازان” وتحاول طعن الموظف “العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن انتهاء فترة تحديث بيانات التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة مدير عام هيئات عسير يزور مدير جامعة الملك خالد أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اندلاع حريق بشقة سكنية في خميس مشيط محافظ املج يدشن حملة الجرعات الأساسية للطلاب دنيا بطمة: الغناء حرام وسأطلب التوبة من الله النصر للعاملين: تنازلوا عن 50 % ولكم 50 % المليك: ما يربطنا في العراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد اجتماع عربي لدراسة اتفاقية تنظيم أوضاع اللاجئين بالدول العربية

أردوغان: اعذروني.. أمريكا ليست دولة متحضرة

أردوغان: اعذروني.. أمريكا ليست دولة متحضرة
المناطق - وكالات

لم يبد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أي إشارة على التراجع عن موقفه في خلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة ووجه انتقادات حادة وتوبيخاً لواشنطن على ما وصفه بأنه اتهام “غير ديمقراطي” موجه لحراسه الشخصيين.

وقد تقضي أحدث تصريحاته على آمال التوصل لحل سريع لأزمة دبلوماسية قائمة بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي. وقلصت أنقرة وواشنطن إصدار التأشيرات لمواطني البلدين مع تدهور العلاقات بينهما.

وقال أردوغان في كلمة في إسطنبول: “يقولون إن الولايات المتحدة هي مهد الديمقراطية. لا يمكن أن يكون ذلك صحيحاً. لا يمكن أن تكون تلك هي الديمقراطية”.

وأضاف: “إذا كانت مذكرات الاعتقال تصدر بحق حراسي الشخصيين غيابياً.. في الولايات المتحدة التي ذهبت إليها بناء على دعوة.. فاعذروني لن أقول أن هذه دولة متحضرة”.

ووجهت هيئة محلفين كبرى في الولايات المتحدة اتهامات لخمسة عشر مسؤولاً أمنياً تركياً بسبب مشاجرة بين محتجين وأفراد أمن مكلفين بحراسة إردوغان خلال زيارة الرئيس التركي لواشنطن في مايو(أيار).

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>