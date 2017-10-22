 خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء العراق يفتتحان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء العراق يفتتحان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي أردوغان: اعذروني.. أمريكا ليست دولة متحضرة خادم الحرمين الشريفين يعقد جلسة مباحثات مع رئيس وزراء العراق إمرأة مسنة تقتحم مصرف بـ “جازان” وتحاول طعن الموظف “العمل والتنمية الاجتماعية” تعلن انتهاء فترة تحديث بيانات التقارير الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة مدير عام هيئات عسير يزور مدير جامعة الملك خالد أمير الحدود الشمالية يستقبل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني اندلاع حريق بشقة سكنية في خميس مشيط محافظ املج يدشن حملة الجرعات الأساسية للطلاب دنيا بطمة: الغناء حرام وسأطلب التوبة من الله النصر للعاملين: تنازلوا عن 50 % ولكم 50 % المليك: ما يربطنا في العراق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد

خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء العراق يفتتحان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي

خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء العراق يفتتحان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي
واس - الرياض

افتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ودولة الدكتور حيدر العبادي رئيس وزراء جمهورية العراق في قصر اليمامة بالرياض اليوم ، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي ، بحضور معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ريكس تيلرسون.
وفي بداية الاجتماع تُليت آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ الكلمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق الشقيق الأخ الدكتور / حيدر العبادي، معالي وزير الخارجية الأمريكي السيد / ريكس تيلرسون
الإخوة أعضاء مجلس التنسيق السعودي ـ العراقي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:ـ
يسرنا أن نرحب بكم جميعاً في المملكة العربية السعودية ، شاكرين دولة الأخ الدكتور / حيدر العبادي على تلبية دعوتنا وحضور الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي ـ العراقي.
كما نشكر معالي وزير الخارجية الأمريكي لحضوره هذا الاجتماع والذي يعكس الاهتمام الذي يوليه فخامة الرئيس ترمب والإدارة الأمريكية للمصالح المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية وجمهورية العراق الشقيق.
أيها الإخوة الكرام :
إننا نواجه في منطقتنا تحديات خطيرة تتمثل في التطرف والإرهاب ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في بلداننا مما يستدعي منا التنسيق التام لمواجهة هذه التحديات.
وإننا إذ نبارك لأشقائنا في العراق ما تحقق من إنجازات في القضاء على الإرهاب ودحره والذي شارك فيه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وتشارك فيه المملكة ودول شقيقة وصديقة ، لنؤكد دعمنا وتأييدنا لوحدة العراق الشقيق واستقراره مؤملين معالجة الخلافات داخل البيت العراقي من خلال الحوار ، وفي إطار الدستور العراقي.
إن حضورنا اليوم يعكس اهتمامنا جميعاً بهذا المجلس ، وما نعلقه عليه من آمال في تطوير العلاقات وتعزيزها بين شعبينا وبلدينا الشقيقين في كافة المجالات.
وإن الإمكانات الكبيرة المتاحة لبلدينا تضعنا أمام فرصة تاريخية لبناء شراكة فاعلة لتحقيق تطلعاتنا المشتركة.
أيها الأخوة الكرام :
إن ما يربطنا بالعراق الشقيق ليس مجرد الجوار والمصالح المشتركة وإنما أواصر الأخوة والدم والتاريخ والمصير الواحد.
ونتطلع جميعاً أن تسهم اجتماعات المجلس في المضي بذلك لآفاق أرحب وأوسع، وستكون أعماله محل متابعة شخصية منا ومن دولة رئيس مجلس الوزراء.
ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير بلدينا وأمتينا العربية والإسلامية والعالم أجمع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>