أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يكرم الطالبة شذى الطويرقي

كرّم أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر في مقر الإمارة بجدة اليوم الأحد الطالبة شذى الطويرقي التي فازت بالمركز الرابع بين 16 دولة عربية مشاركة في مسابقة تحدي القراءة العربي التي أقيمت مؤخراً في دبي، حيث قدّم لها سموه هديةّ عبارة عن مكتبة إلكترونية متنقلة إضافة لمكافأة تحفيزية.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة الطالبة شذا على الإنجاز الذي حققته واصفاً سموه مهاراتها بالمميزة متمنياً لها دوام التوفيق والتقدم والنجاح.

فيما عبّرت الطالبة ووالدها عن جزيل شكرهما للامير عبدالله بن بندر مؤكدين أن استقبال سموه والتكريم سيكون حافزاً لمواصلة التميز وتحقيق مراكز علمية متقدمة بإذن الله.

يشار إلى أن شذى الطويرقي تأهلت لخوض المنافسة في مسابقة تحدي القراءة العربي واستطاعت أن تحرز المركز الرابع بين متسابقين من 16 دولة عربية ، وتم عقد حفل ختامي لفعاليات المسابقة بدار الأوبرا بدبي، وكان ترتيب الفائزين كالتالي: فازت فلسطين بالمركز الأول، وحصلت مصر على المركز الثاني، في حين حلت دولة الإمارات العربية المتحدة وهى الدولة الراعية للمسابقة في المرتبة الثالثة، وتمكنت ابنة المملكة شذى الطويرقي من أن تحجز لوطنها المركز الرابع في الوقت الذي فازت فيه الجزائر بالمركز الخامس .