إعلاميو الشرقية يكرّمون ابنة أحد أبطال الحد الجنوبي

كرمت مجموعة إعلاميي الشرقية إبنة أحد رجال القوات المسلحة المرابطين على حد المملكة الجنوبي، وذلك ضمن فعاليات ملتقى نرعاك الذي ينظمه مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية “سايتك” التابع لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وجاء التكريم كمبادرة دعم لأسر وأبناء لرجال الأمن المرابطين. وكرمت المجموعة الطفلة كادي ابنة البطل المرابط فهد المطيري، بعد الاطلاع على رسالة مؤثرة كانت قد سطرتها لوالدها في جناح الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونالت إعجاب الزوار.

وقال رئيس مجموعة إعلاميي الشرقية حسن القحطاني أن هذه المبادرة تأتي ضمن المبادرات المجتمعية التي تهدف المجموعة من خلالها إلى احتواء أبناء رجال الأمن المرابطين، واستشعار عظمة العمل البطولي الذي يقوم به رجال القوات المسلحة ورجال الأمن الداخلي الأبطال دفاعًا عن الوطن والمواطنين، وأضاف القحطاني : يفخر إعلاميو وإعلاميات المنطقة الشرقية بكل ما يقدمه هؤلاء الأبطال من تفاني وإقدام وأعمال بطولية لحماية البلاد والعباد، ولدحر كل معتدي يحاول الاقتراب من حدود المملكة العربية السعودية واختارها قبراً يُدفن فيه