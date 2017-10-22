 أمانة الاحساء .. اغلاق ” مصنع ثلج ” مخالف ومصادرة 2.5 طن أغذية فاسدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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أمانة الاحساء .. اغلاق ” مصنع ثلج ” مخالف ومصادرة 2.5 طن أغذية فاسدة

أمانة الاحساء .. اغلاق ” مصنع ثلج ” مخالف ومصادرة 2.5 طن أغذية فاسدة
المناطق - الأحساء - منال الدوسري

ذكر المتحدث الرسمي لامانة الاحساء خالد بن محمد بووشل انه وامتداداً لبرامج المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة والجولات الميدانية الشاملة لدعم الجهود المبذولة في متابعة المخالفين ، فقد ضبطت وصادرت الأمانة ممثلة في بلدية المبرز وخلال 6 أشهر 2580 كيلوغرام ” 2.5 طن ” من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي ، فيماتم توجيه 1962 إنذاراً لمنشأت مخالفة للاشتراطات الصحية ، مبيناً انه تم تطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة الوزارية بحق المخالفين .
وأضاف بووشل .. من ناحية أخرى أغلقت الأمانة ممثلة في بلدية الهفوف ” مصنعاً للثلج” رُصدت بحقه عدد من المخالفات للاشتراطات واللوائح البلدية ومن ابرزها ( عدم موائمة موقع المصنع للاشتراطات الصحية ، تدني مستوى النظافة العامة للمنشأة ، عدم الالتزام بإصدار شهادات صحية للعاملين ، ضبط مواد مستخدمة غير صالحة للاستهلاك الآدمي ) ، ودعا بووشل المواطنين والمقيمين الى الإبلاغ عن مخالفات الاشتراطات الصحية وكذلك إيصال ملاحظاتهم عبر وسائل التواصل المخصصة لذلك  ( الرقم المباشر “940” ، الرقم الموحد 920011050 ، قناة  التواصل الإجتماعية” الواتس آب”  ‪0548368888″) .

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