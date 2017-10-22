 جامعة شقراء تكرم أعضاء هيئة التدريس المترقين والمعينين الثلاثاء القادم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جامعة شقراء تكرم أعضاء هيئة التدريس المترقين والمعينين الثلاثاء القادم

جامعة شقراء تكرم أعضاء هيئة التدريس المترقين والمعينين الثلاثاء القادم
المناطق ـ الرياض

تحتفل جامعة شقراء يوم الثلاثاء المقبل 4/2/1439هـ وبرعاية معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس المترقين والمعينين خلال العام الجامعي 1438 – 1439هـ إلى رتبة ( أستاذ ، أستاذ مشارك ، أستاذ مساعد) في تمام الساعة 12 ظهراً على مسرح المدينة الجامعية بمحافظة شقراء.
يأتي هذه التكريم بمبادرة من مدير الجامعة لتشيع البحث العلمي ودافعاً لأعضاء هيئة التدريس للاستمرار في الإنتاج العلمي والإسهام في إثراء المادة العلمية بالجامعة.

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