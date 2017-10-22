أطفال مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة يحتفلون باليوم العالمي للغذاء

نظم مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة بالتعاون مع مستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للغذاء الذي يقام في يوم ١٦ أكتوبر من كل عام. تحت شعار (فلنغير مستقبل الهجرة: نستثمر في الامن الغذائي والتنمية الريفية). وذلك بحضور عدد من مسؤولي المركز والمستشفى وأولياء أمور الأطفال المعوقين ولفيف من أبناء المنطقة.

وتضمن الحفل العديد من الفعاليات التعريفية بخدمات الجمعية، بالإضافة إلى الأنشطة التوعوية بأهمية الغذاء الصحي بحضور منسوبي المركز من الأطفال المعوقين الذين شاركوا بهذا الحفل .

وأعرب مدير عام مركز الجمعية بمنطقة الباحة نعيم بن علي الكلي عن شكره وتقديره لمدير مستشفى الأمير مشاري بن سعود ببلجرشي الاستاذ عبدالله شباب الغامدي وجميع منسوبي المستشفى على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لأطفال الجمعية. مبيناً أن الاحتفال يأتي في إطار الحرص على المشاركة بفاعلية في الاحتفالات والمناسبات العالمية والوطنية والثقافية والتوعوية من خلال العديد من البرامج والمناشط التي تستهدف حشد الدعم المعنوي والمادي لخدمات المركز المتخصصة في مختلف مجالات رعاية الأطفال المعوقين.

وقال مدير المركز أن هذه الانشطة تساهم في دمج منسوبي المركز من الأطفال مع افراد المجتمع، وتعزز ثقتهم بأنفسهم. مشيراً إلى تطلع المركز لتفاعل جميع المسؤولين والقطاعات الحكومية ورجال الاعمال والأهالي في دعم الخدمات العلاجية والتأهيلية والتعليمية التي توفرها الجمعية مجاناً لهذه الفئة الغالية من الابناء.