 تعليم حائل يودع فريق كرة القدم المشارك بتصفيات عنيزة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليم حائل يودع فريق كرة القدم المشارك بتصفيات عنيزة

تعليم حائل يودع فريق كرة القدم المشارك بتصفيات عنيزة
المناطق - حائل

ودع مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني فريق كرة القدم بمنطقة حائل التعليمية المشارك في التصفيات الأولية لبطولة التعليم لكرة القدم للمرحلة الثانوية بعنيزة خلال الفترة من 2-6/2/1439هـ، وذلك في بهو الإدارة وموقف الناقلة بحضور مساعد للشؤون التعليمية بنين الأستاذ يحيى بن صالح العماري، ومدير إدارة النشاط الطلابي بنين الأستاذ بدر نشاء الرشيدي، ومدير إدارة العلاقات والإعلام الأستاذ إبراهيم الجنيدي ومساعد إدارة النشاط الطلابي بنين الأستاذ فريح الدحيلان.
وبث مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني الثقة في نفوس أعضاء فريق تعليم حائل من لاعبين وإداريين وجهاز فني، مبينًا إن المنافسات الرياضية مظهرًا من مظاهر الحياة، محفزهم بتقديم كل ما لديهم من إمكانيات فهو سفراء منطقة حائل التعليمية، ومذكرهم بإتباع القواعد والأنظمة الخاصة بالبطولة وأن يكونوا خير سفراء للمنطقة كما فعل أبطال ثانوية بقعاء الذين حققوا بطولة المملكة، مذكرهم باللعب بمفهوم روح الفريق الواحد وإدراك البعد التربوي الصحيح للمنافسات الرياضية.
وأوضح رئيس القسم الرياضي بالنشاط الطلابي بتعليم حائل والمشرف العام على الفريق الأستاذ عبدالله السردي أن الفريق يتكون من 15 طالبًا ومن إداريين فهد المطلق وسعود الزقدي ومدرب الفريق الأستاذ فواز راضي الشمري.

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