 “قرارات وتكليفات إدارية جديدة بإمارة الحدود الشمالية “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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“قرارات وتكليفات إدارية جديدة بإمارة الحدود الشمالية “

“قرارات وتكليفات إدارية جديدة بإمارة الحدود الشمالية “
المناطق - عرعر

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز  أمير منطقة الحدود الشمالية  بتكليف الاستاذ / محمد بن سلطان بن جريس
للقيام بمهام عمل وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية لمدة عام من تاريخه.
كما صدر قرار سمو أمير منطقة الحدود الشمالية بتكليف الأستاذ صالح بن عبدالكريم المحيميد مستشارا بإمارة المنطقة اعتبارا من تاريخه .
إلى ذلك أصدر سمو أمير منطقة الحدود الشمالية قرارا بتكليف الاستاذ فهد بن محمد العطيوي مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية لمدة عام اعتبارا من تاريخه .
وتكليف الاستاذ / محمد بن سليمان الربدي مستشارا إداريا بإمارة المنطقة اعتبارا من تاريخه .

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