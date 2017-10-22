 “أكناف” تنفذ أول برنامج من برامج الخطة التشغيلية للقسم النسائي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

“أكناف” تنفذ أول برنامج من برامج الخطة التشغيلية للقسم النسائي “قرارات وتكليفات إدارية جديدة بإمارة الحدود الشمالية “ تعليم حائل يودع فريق كرة القدم المشارك بتصفيات عنيزة أطفال مركز جمعية الأطفال المعوقين بالباحة يحتفلون باليوم العالمي للغذاء جامعة شقراء تكرم أعضاء هيئة التدريس المترقين والمعينين الثلاثاء القادم تدشين الحملة الوطنية لتطعيم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بتعليم حائل تعليم #الأفلاج: #الاعتداء_علي_معلم_في_الافلاج كان بسبب خلافات عائلية.. والمعتدي ليس من طلاب المدرسة أمانة الاحساء .. اغلاق ” مصنع ثلج ” مخالف ومصادرة 2.5 طن أغذية فاسدة إعلاميو الشرقية يكرّمون ابنة أحد أبطال الحد الجنوبي أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة يكرم الطالبة شذى الطويرقي خادم الحرمين الشريفين ورئيس وزراء العراق يفتتحان الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي العراقي أردوغان: اعذروني.. أمريكا ليست دولة متحضرة

“أكناف” تنفذ أول برنامج من برامج الخطة التشغيلية للقسم النسائي

“أكناف” تنفذ أول برنامج من برامج الخطة التشغيلية للقسم النسائي
المناطق - الباحة

نفذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف”، مؤخراً “لقاء الباحثات”، والذي يٌعد أول برنامج من برامج الخطة التشغيلية للقسم النسائي.
حيث شمل اللقاء العديد من الفقرات المنوعة،ومداخلة هاتفية للأستاذة /شيخة الشلهوب المسؤولة بجمعية اباء لرعاية الأيتام بأبها،وكلمة تذكيرية للداعية أ.فائزة الزهراني عن فضل السعي في قضاء حاجات الارامل والايتام والستر عليهم
بعد ذلك تم فتح باب الحوار مع الباحثات والحاضرات حيث ادارت الحوار المشرفة على القسم النسائي بالجمعية وتم الخروج من الحوار بفضل الله بخبرات ومواقف تزيد الباحثة عمقاً في العمل وصبراً في التحمل
واختتم ا اللقاء بمداخله هاتفية من مسؤول الرعاية الشاملة بالجمعية اوضح فيه طريقة البحث الإجتماعي والكمي،وتم الإجابة على إستفسارات الباحثات

من جهة أخرى أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” مبلغ 412200 ريال لشهر ذو الحجة الحالي في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام ، شملت الكفالة الشهرية .

وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية ما يقارب 1374 يتيماً ويتيمة موزعين على 432 أسرة داخل المنطقة ، فيما تستهدف الجمعية خلال الأشهر القادمة لتغطية كفالة 1500 يتيم ويتيمة .

يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للإيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>