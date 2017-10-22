“أكناف” تنفذ أول برنامج من برامج الخطة التشغيلية للقسم النسائي

نفذت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف”، مؤخراً “لقاء الباحثات”، والذي يٌعد أول برنامج من برامج الخطة التشغيلية للقسم النسائي.

حيث شمل اللقاء العديد من الفقرات المنوعة،ومداخلة هاتفية للأستاذة /شيخة الشلهوب المسؤولة بجمعية اباء لرعاية الأيتام بأبها،وكلمة تذكيرية للداعية أ.فائزة الزهراني عن فضل السعي في قضاء حاجات الارامل والايتام والستر عليهم

بعد ذلك تم فتح باب الحوار مع الباحثات والحاضرات حيث ادارت الحوار المشرفة على القسم النسائي بالجمعية وتم الخروج من الحوار بفضل الله بخبرات ومواقف تزيد الباحثة عمقاً في العمل وصبراً في التحمل

واختتم ا اللقاء بمداخله هاتفية من مسؤول الرعاية الشاملة بالجمعية اوضح فيه طريقة البحث الإجتماعي والكمي،وتم الإجابة على إستفسارات الباحثات

من جهة أخرى أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة “أكناف” مبلغ 412200 ريال لشهر ذو الحجة الحالي في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام ، شملت الكفالة الشهرية .

وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية ما يقارب 1374 يتيماً ويتيمة موزعين على 432 أسرة داخل المنطقة ، فيما تستهدف الجمعية خلال الأشهر القادمة لتغطية كفالة 1500 يتيم ويتيمة .

يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للإيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية