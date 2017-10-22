” الأحوال المتنقلة ” تقدم خدماتها لمستفيدي إمارة المنطقة الشرقية

تستضيف إمارة المنطقة الشرقية اعتباراً من اليوم وحتى نهاية هذا الأسبوع الحالي وحدة الخدمات المتنقلة للأحوال المدنية و ذلك بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية .

وأوضح مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية حمد الدوسري ، أن الوحدة المتنقلة تقدم خدماتها في مختلف الجهات الحكومية والمواقع العامة ، لخدمة مستفيدي تلك الجهات ، مشيراً الى أن الوحدة تقدم خدماتها دون الحاجة لحجز موعد ، وتقدم خدمات تجديد وإصدار بطاقة الهوية الوطنية ، وطباعة شريحة البيانات ( برنت ) ، وتحديث البيانات بإضافة أو تعديل الحالة الوظيفية أو المؤهل العلمي ، أو عنوان السكن ، والإصدار الفوري لسجل الأسرة ، وتسجيل وقائع الزواج والطلاق ، وغير ذلك من خدمات الأحوال المدنية ، مؤكداً بأن هذه الخدمات تقدم ضمن توجهات وزارة الداخلية ، بتطوير الخدمات وتسهيل الإجراءات على المستفيدين ، مبيناً أن الوحدة ستتنقل بين مختلف الجهات الحكومية لخدمات المستفيدين.