سكان مركز “أخلال” التابع لمحافظة محايل عسير يعانون من ضعف خدمة الاتصال و خدمة الانترنت

يعاني سكان مركز “أخلال” التابع لمحافظة محايل عسير من ضعف خدمة الاتصال و خدمة الانترنت لشركة اﻻتصاﻻت stc، من ضعف تام وتقطع مستمر للخدمات.

وأوضح المواطن : احمد موسى ال فروان أنهم يعانون بشكل مستمر من ضعف الخدمات، خاصة في برج الاتصالات الموجود في مركزهم حيث تمّ تركيبه قبل خمسة أعوام، والبرج الآن شبه متوقف من خدمة الاتصال و الانترنت ، رغم عشرات الشكاوى التي أرسلت لشركة الاتصالات.

وتابعوا، أنهم معرضون للإهمال من فرق الصيانة، إضافة لتهكم الموظفين، حيث إن هناك استنزافاً لأموال المواطنين للسداد، رغم تعطل البرج، منذو اسبوع كاملاً ،و بعكس أبراج أخرى للشركة على قرب من المنطقة، وتعمل بمستوى جيد ما يعني سوءاً في التوزيع وضعفاً في الصيانة.

وأوضحوا أن البرج المتعطل تعتمد عليه كثير من مصالح المواطنين لمتطلبات العمل، مما عطّل كثيراً من الأعمال، معربين عن دهشتهم من عدم مبالاة الموظفين بخدمات العملاء وفرق الصيانة، حيث ان المواطنين يناشدون المسؤولين في شركة الاتصالات السعودية بإيجاد حل لهم في اسرع وقت ممكن ..

وطالب الأهالي بالتحقيق مع مسؤولي الصيانة بالشركة عما لحق بهم من أضرار..