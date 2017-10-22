أمير الجوف يؤكد على إيجاد رحلات لثلاث مناطق داخلية والأردن وتركيا

بحث صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف إمكانية زيادة الرحلات الداخلية والدولية من وإلى مطاري الجوف ومحافظة القريات .

جاء ذلك خلال استقبال سموه لمعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالحكيم بن محمد التميمي والوفد المرافق له بمكتب سمو أمير الجوف بديوان الإمارة اليوم .

وفي بداية اللقاء رحب سموه بالتميمي ومرافقيه .

كما بحث سموه مشروع تطوير مطاري الجوف ومحافظة القريات والتي تأتي ضمن مشروع ١٢ مطار داخلي تعتزم الهيئة إنشاؤها، حيث أوضح معالي رئيس هيئة الطيران المدني أن الطاقة الاستيعابية لمطار الجوف ستصل إلى مليون راكب سنوياً فيما تبغ الطاقة الاستيعابية لمطار محافظة القريات 500 ألف راكب ، وسيتم طرحها في منافسة عامه للبدء بالتنفيذ بعد ترسيه المقاولين، فيما تبلغ تكلفة ١٢ مطار بما يتجاوز ٢.٢ مليار ريال ، حيث اطلع سمو أمير الجوف على رسم توضيحي عن مراحل هذه المشاريع والطاقة الاستيعابية لكل مشروع.

كما أكد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف على تشغيل رحلات داخلية من الجوف إلى مطارات المنطقة الشرقية والمدينة المنورة وجنوب المملكة خدمة لأبناء المنطقة وخاصة المرابطين على الحد الجنوبي من وطننا العزيز وللحاجة الملحة لذلك، بالإضافة لإيجاد رحلات دولية لكل من الأردن وتركيا مما سيساهم في توفير مقاعد على الرحلات الداخلية وتلبية رغبات المسافرين لتلك الدول .

وقد أوضح معالي رئيس هيئة الطيران عبدالحكيم التميمي أن رحلات المنطقة الشرقية سيتم تشغيلها قريباً فيما سيتم مراعاة باقي المنطقة بأسرع وقت ممكن .

وفي نهاية اللقاء تسلم سموه هدية تذكارية عبارة عن مجسم لطائرة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود “طيب الله ثراه ”

وهي أول طائرة تهبط في المملكة .

حضر الاستقبال وكيل الإمارة أحمد بن عبدالله بن محمد آل الشيخ ومساعد رئيس الهيئة للمطارات المهندس عبد الله الريمي ومدير مطار الجوف أمجد أبي والوفد المرافق .