 اطلاق مياه سد العقيق بالباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
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اطلاق مياه سد العقيق بالباحة

اطلاق مياه سد العقيق بالباحة
المناطق - الباحة

إنفاذا لتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة دشن محافظ العقيق غلاب ابو خشيم ومدير عام خدمات المياه بالباحة م احمد القرشي اطلاق مياه سد العقيق هذا اليوم الاحد الموافق 1439/2/2هـ عبر بوابتين من بوابات السد بحضور المختصين بالسدود ومدير فرع المياه بالعقيق ورئيس بلدية العقيق ومسؤولي الدفاع المدني بالمحافظة
ويعتبر فتح بوابات السد محققا لفائدة كبيرة للمزارعين بالمحافظة وعودة الحياة من جديد للنخيل بإذن الله وذلك بعد أن اصبحت المنطقة تعتمد بالدرجة الاولى على مياه التحلية للشرب
من جانبه اكد محافظ العقيق على المواطنين  بالتقيد بتعليمات الدفاع المدني للحفاظ على أرواحهم
من جهته قدم  عضو مجلس المنطقة محمد بن شباب شكره  لصاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود امير منطقة الباحة على توجيهاته السديدة بفتح السد وحرصة على ما يخدم المنطقة مثنيا على دور محافظ العقيق غلاب ابو خشيم ودور وزارة المياه ممثلة في إداراتها  بالمنطقة وتعاونهم في سبيل المصلحة العامة وخدمة المجتمع
هذا وعمت المواطنين اليوم فرحة كبيره وهم يرون وادي العقيق يفيض بالماء بعد انقطاع دام عشرات السنين مقديرين لكل مسؤول جهده واهتمامه

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