(سار) تجتذب عدداً من الكفاءات والكوادر التنفيذية

استقطبت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عدداً من الكفاءات الوطنية للعمل في عدد من المناصب القيادية في الشركة، وذلك في إطار مساعيها التطويرية بما يتوافق وأهداف برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030 ، فيما يخص قطاع النقل بالسكك الحديدية، وفي إطار مساعي الشركة الرامية لتعزيز إدارتها بالكوادر السعودية المؤهلة التي تتمتع بخبرات واسعة في مجالاتها.

وتضمنت التعيينات الجديدة تعيين عبدالله الغانم نائباً للرئيس التنفيذي للشركة للخدمات المشتركة وتطوير الأعمال. والغانم يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب من جامعة الملك سعود، ويمتلك 24 عاماً من الخبرة في إدارة تقنية المعلومات.

كما تضمنت التعيينات الجديدة تعيين عامر الغامدي والحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لستر في الولايات المتحدة مديراً عاما للتحكم المؤسسي، ولدى الغامدي خبرة امتدت لـ22 عاماً في إدارة المشاريع والتخطيط، وتولى من قبل إدارة المتابعة والتخطيط والتميز في الشركة.

كذلك عينت (سار)، عمار النهدي في منصب المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي، والنهدي من الكفاءات الشابة التي تمتلك الخبرة في نفس المجال ، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة التسويق من جامعة الأمير سلطان.

كما تم تعيين عبدالله الكبريش في منصب المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية، والكبريش حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال والمحاسبة من جامعة مدل تينيسي، ويمتلك أكثر من 13 عاماً من الخبرة في المناصب الإدارية للمراجعة والتدقيق.

و تضمنت القرارات الجديدة تعيين عبدالنصير البلوي مديراً عاما لتقنية المعلومات، والبلوي حاصل على العديد من الشهادات العلمية في مجال عمله، فضلاً عن امتلاكه خبرة امتدت لـ 23 عاما في إدارة وتشغيل عمليات تقنية المعلومات، وهندسة الشبكات وتشغيلها والبرمجة.

كذلك إنضم إلى اسرة (سار) الأستاذ فيصل العماج والذي تم تعيينه مؤخراً مديراً عاما للإدارة القانونية، والعماج يحمل شهادة الماجستير في القانون من جامعة فالبريسو، وتدرج في عدة مناصب إدارية قيادية خلال مسيرته العملية.