 (سار) تجتذب عدداً من الكفاءات والكوادر التنفيذية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

(سار) تجتذب عدداً من الكفاءات والكوادر التنفيذية مذكرة تعاون بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للاستثمار للتعاون عن إعداد التعليمات المنظمة والمعايير الخاصة بتملك المستثمرين الأجانب غير المقيمين حصصاً استراتيجية في رأس مال الشركات المدرجة إنفاذاً لتوجيه أمير القصيم.. وكيل الإمارة يبحث إيجاد الحلول البيئية للمواقع الضارة حول المدن والمحافظات  نائب أمير القصيم يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية ولي العهد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب الجبير: “تنشاور مع الإمارات والبحرين ومصر بشأن الخطوة المقبلة في أزمة قطر” مدير جامعة الباحة ومدير التعليم يبحثان أوجه التعاون المشترك للارتقاء بمخرجات التعليم مجلس الشورى يطلع على تجربة مجلس المنطقة الشرقية.. ويناقش سبل تطوير الخدمات في المنطقة الشرقية نتائج مجلس التنسيق السعودي العراقي: تعاون مشترك بين البلدين اقتصاديا اطلاق مياه سد العقيق بالباحة “العمل والتنمية الاجتماعية”: السماح لأم المواطن وأم المواطنة وابن المواطنة وابنة المواطنة بالعمل في المهن المقصورة على السعوديين أمير الجوف يؤكد على إيجاد رحلات لثلاث مناطق داخلية والأردن وتركيا

(سار) تجتذب عدداً من الكفاءات والكوادر التنفيذية

(سار) تجتذب عدداً من الكفاءات والكوادر التنفيذية
المناطق - الرياض - شاجع الدوسري

استقطبت الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)، عدداً من الكفاءات الوطنية للعمل في عدد من المناصب القيادية في الشركة، وذلك في إطار مساعيها التطويرية بما يتوافق وأهداف برنامج التحول الوطني2020 ورؤية المملكة 2030 ، فيما يخص قطاع النقل بالسكك الحديدية، وفي إطار مساعي الشركة الرامية لتعزيز إدارتها بالكوادر السعودية المؤهلة التي تتمتع بخبرات واسعة في مجالاتها.
وتضمنت التعيينات الجديدة تعيين عبدالله الغانم نائباً للرئيس التنفيذي للشركة للخدمات المشتركة وتطوير الأعمال. والغانم يحمل شهادة البكالوريوس في هندسة الحاسب من جامعة الملك سعود، ويمتلك 24 عاماً من الخبرة في إدارة تقنية المعلومات.
كما تضمنت التعيينات الجديدة تعيين عامر الغامدي والحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة لستر في الولايات المتحدة مديراً عاما للتحكم المؤسسي، ولدى الغامدي خبرة امتدت لـ22 عاماً في إدارة المشاريع والتخطيط، وتولى من قبل إدارة المتابعة والتخطيط والتميز في الشركة.
كذلك عينت (سار)، عمار النهدي في منصب المدير العام للتسويق والاتصال المؤسسي، والنهدي من الكفاءات الشابة التي تمتلك الخبرة في نفس المجال ، ويحمل درجة البكالوريوس في إدارة التسويق من جامعة الأمير سلطان.
كما تم تعيين عبدالله الكبريش في منصب المدير التنفيذي للمراجعة الداخلية، والكبريش حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال والمحاسبة من جامعة مدل تينيسي، ويمتلك أكثر من 13 عاماً من الخبرة في المناصب الإدارية للمراجعة والتدقيق.
و تضمنت القرارات الجديدة تعيين عبدالنصير البلوي مديراً عاما لتقنية المعلومات، والبلوي حاصل على العديد من الشهادات العلمية في مجال عمله، فضلاً عن امتلاكه خبرة امتدت لـ 23 عاما في إدارة وتشغيل عمليات تقنية المعلومات، وهندسة الشبكات وتشغيلها والبرمجة.
كذلك إنضم إلى اسرة (سار) الأستاذ فيصل العماج والذي تم تعيينه مؤخراً مديراً عاما للإدارة القانونية، والعماج يحمل شهادة الماجستير في القانون من جامعة فالبريسو، وتدرج في عدة مناصب إدارية قيادية خلال مسيرته العملية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>