 نائب وزير التعليم يشيد بجهود تعليم الطائف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب وزير التعليم يشيد بجهود تعليم الطائف

نائب وزير التعليم يشيد بجهود تعليم الطائف
المناطق - الطائف - عادل الزهراني

قدم معالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي الشكر والتقدير وعظيم الامتنان على ما قدمته الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف من تنظيم لافت وعمل متميز وجهد ملموس إبان استضافة الادارة لحفل الوزارة المركزي للاحتفاء باليوم الوطني 87 والذي ظهر مشرفاً ومحققاً لأهدافه . جاء ذلك في خطاب شكر وتقدير تلقاه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف حيث قدم العاصمي شكره وتقديره لجميع أعضاء فريق العمل المميز ومنسوبي الادارة من مشرفين ومشرفات وطلاب وطالبات على جهودهم المتميزة متمنيا دوام التوفيق والسداد.
من جانبه عبر المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي عن سعادته البالغة على هذه اللفتة المباركة والتي تسهم في تعزيز جهود العاملين في الميدان ، مقدما شكره وتقديره للمساعد للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي والمساعدة لشؤون تعليم البنات الاستاذة مها الزايدي ولادارتي النشاط الطلابي “بنين،بنات” وجميع العاملين في حفل الوزارة المركزي للاحتفاء باليوم الوطني 87 ومثمناً ما بذلوه من جهود تكللت ولله الحمد بالنجاح متمنياً لهم المزيد من الابداع والنجاح.

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