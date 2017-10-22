 تعليم الرياض يستضيف تصفيات المجموعة الخامسة لبطولة كرة القدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تعليم الرياض يستضيف تصفيات المجموعة الخامسة لبطولة كرة القدم

تعليم الرياض يستضيف تصفيات المجموعة الخامسة لبطولة كرة القدم
المناطق - الرياض

تنطلق اليوم الأحد مباريات تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة لبطولة التعليم لكرة القدم، والتي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بمشاركة الإدارات التعليمية في مناطق ومحافظات كل من: القصيم، الغاط، المذنب، البكيرية، والزلفي؛ بالإضافة للرياض، وتستمر مباريات التصفيات حتى يوم الخميس المقبل.

وأوضح مدير النشاط الطلابي بالإدارة  أنور أبو عباة أنّ الفريق الفائز  سيتأهل للمشاركة في النهائيات على مستوى المملكة، والتي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل، حيث وزعت فرق الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات على ست مجموعات يتأهل منها بطل كل مجموعة.

وتطلّع أنور أبو عباة إلى أن تثمر هذه المشاركة لكافة الإدارات بما فيه مصلحة الطالب والنشاط الرياضي التعليمي، وتحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها.

ووجه مدير النشاط الطلابي رسالة لأبنائه الطلاب المشاركين، بأن تكون هممهم عالية، وأنْ يتحلوا بالأخلاق الرياضية، وقال “مثل هذه التجمعات والبطولات هي فرصة جميلة للاتقاء بإخوانكم طلاب المناطق والمحافظات الأخرى، للتعارف والتواصل وتبادل الخبرات”.

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