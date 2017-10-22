أمير الباحة يزور محافظتي غامد الزناد والمخواة

قام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، اليوم بزيارتين تفقدية لمحافظتي غامد الزناد والمخواة ، التقى خلالهما بمشائخ القبائل،واطلع سموه على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

واستهل سموه جولاته التفقدية بزيارة محافظة غامد الزناد ، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المحافظة ، محافظ غامد الزناد محمد بن سالم بن محمد البقيصي ومدراء الإدارات الحكومية بالمحافظة ورؤساء المراكز وشيخ غامد الزناد عثمان الزندي .

وألقى محافظ غامد الزناد كلمة رحب فيها باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة بسمو أمير المنطقة ، معرباً عن شكره لسمو على زيارته للمحافظة والالتقاء بالمشائخ والأهالي والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، والوقوف عن قرب على سير العمل في المحافظة .

ثم ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ، نالت استحسان الحضور .

بعد ذلك ألقى سمو أمير منطقة الباحة كلمة أعرب فيها عن سعادته بزيارته للمحافظة والالتقاء بالمسئولين والأهالي، مؤكداً سموه إن إمارة المنطقة وجميع الجهات الحكومية تعمل من أجلهم ولخدمتهم ، وأن أبواب سموه مفتوحة لاستقبال مطالبهم واحتياجاتهم وقضاء مصالحهم .

وفي ختام الحفل تسلم سمو أمير منطقة الباحة هدية تذكارية مقدمة من شيخ غامد الزناد ، كما تسلم سموه هدية من المحافظ محمد البقيصي بهذه المناسبة .

عقب ذلك استقبل الأمير حسام بن سعود عدد من المراجعين ، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم ، موجهاً سموه الجهات المعنية بسرعة حلها وإنجاز معاملاتهم دون تأخير .

بعدها توجه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود في زيارة مماثلة لمحافظة المخواة ، حيث كان في استقبال سموه بمقر المحافظة ، محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا ومدراء الجهات الحكومية ورؤساء المكراكز بالمحافظة .

وقد أقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بتلاوة آيات من القران الكريم ، ثم ألقى محافظ المخواة الدكتور محمد بن جمعان دادا ، كلمة رحب فيها باسمه ونيابة عن مشائخ وأهالي المحافظة بسمو أمير المنطقة ، معرباً عن شكره لسموه على زيارته للمحافظة التي تأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين والالتقاء بهم عن قرب.

ونوه بما حظيت به محافظة المخواة ومراكزها من منظومة الخدمات المتكاملة من المشروعات التنموية والخدمية التي شكلت قفزات تنموية وتطويرية في شتى المجالات ، مشيراً إلى المشروعات الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها 41 مشروعاً بتكلفة إجمالية بلغت مليار وخمسمائة مليون ريال .

بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور .

ثم شاهد سمو أمير منطقة الباحة والحضور عرضاً مريئاً تعريفياً عن محافظة المخواة وما تضمه من إدارات حكومية ومراكز ومتنزهات ومواقع سياحية واستثمارية إلى جانب ما يجرى تنفيذه من مشروعات تنموية .

وفي الختام تسلم سموه عدد من الهدايا التذكارية المقدمة من مشائخ القبائل ومن محافظ المخواة بهذه المناسبة .

أثر ذلك استقبل أمير منطقة الباحة عدد من المراجعين والمراجعات وعدد من المراجعين من ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث استمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.

وناقش سموه خلال الزياتين مع المسئولين في المنطقة من أمانة المنطقة والطرق والصحة والجهات الأمنية ، المشروعات الجارية تنفيذها والمتعثرة ، مشدداً سموه على ضرورة متابعة تلك المشروعات وسرعة إنجازها ليستفيد منها الموطن ، في ظل ما هيئة الحكومة الرشيدة – أيدها الله – من دعم ورعاية واهتمام بكل ما يخدم الوطن والمواطن .

وبحث سموه ما وصل إليها مستشفى المخواة العام من مراحل التنفيذ ونسبة الإنجاز ، مؤكداً على سرعة إنجازه والعمل على حل المعوقات التي تعترض تنفيذ المشروع .

كما قام سمو أمير الباحة بجولة استطلاعية بالطيران العمود لعقبة حزنة ، شاهد خلالها مشروع إعادة دراسة وتصميم مسار العقبة الذي تم إرسائه على أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة ، حيث قامت بعمل الدراسات الجيولوجية لطبيعة المنطقة وتحليلها لتخرج بأفضل الحلول الهندسية لإعادة تأهيل العقبة التي يبلغ طولها 28 كيلو متراً وتربط بين محافظتي بلجرشي في السراة والمخواة في تهامة .

رافق سموه في الزيارتين مدير شرطة منطقة الباحة اللواء علي بن محمد آل هادي وأمين منطقة الباحة الدكتور علي السواط ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن سعد الأزوري ، مدير صحة الباحة الدكتور عبده الزبيدي ومدير عام العلاقات العامة والإعلام بالإمارة خضر بن عبدالرحمن الغامدي .

من جهة أخرى يستأنف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسان بن سعود بن عبدالعزيز، بعد غد ، زياراته التفقدية لمحافظات القطاع التهامي ، حيث سيقوم سموه بزيارة محافظتي الحجرة وقلوة ، يلتقي خلالهما المسؤولين ومشائخ القبائل والمواطنين.