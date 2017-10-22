تعليم جازان ينظم غدا مسابقة الأمير محمد بن ناصر لحفظ القرآن الكريم لذوي الإعاقة

تنظم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلة بمركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة للتربية الخاصة غدا, مسابقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم الأولى لذوي الإعاقة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للبنين والبنات لتشجيع الناشئة من المعاقين في كل من الإعاقات التالية ” توحد , فكري, صمم , ضعيف سمع “.

وتهدف المسابقة لحث المشاركين على حفظ كتاب الله وتدبّر معانيه وتأهيل الأطفال المعاقين لمواكبة غيرهم من حفظة كتاب الله الكريم.

يذكر أن المسابقة هي الأولى لهذه الفئة على مستوى المنطقة, حيث بلغ عدد المتسابقين والمتسابقات 80 طالباً وطالبه في الفئات كافة, وتقام المسابقة للطلاب بمركز الأمير محمد بن ناصر للخدمات المساندة وللطالبات بمعهد الأمل للبنات بجازان على مدى ثلاثة أيام