تدشين الحملة الوقائية لتطعيم طلاب الصف الأول الابتدائي

دشن المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي وبمشاركة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عايض الشهراني صباح اليومالأحد الحملة الوقائية لتطعيم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1438-1439هـ بلقحات “الثلاثي الفيروسي، والثلاثي البكتيري، وشلل الأطفال الفموي، والجدري المائي”، وتأتي كالجرعة الثانية المنشطة والمتممة لجدول تطعيمات الطفل والذي بدأ منذ ولادته حسب برتوكول تحصين الأطفال في المملكة في إطار برنامج التحصين الموسع للوقاية من الامراض.

وانطلقت الحملة من مدرسة الملك عبد الله الابتدائية بمدينة جيزان بأول قطرة تطعيم قدمها مدير عام الشؤون الصحية ومدير عام التعليم بمنطقة جازان لطلاب الصف الأول الابتدائي والتي تستهدف جميع الطلاب المستجدين “بنين، بنات” في المدارس التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، كما دشنت الحملة في عدد من المدارس بمكاتب التعليم التابعة لتعليم جازان وبحضور مديري المكاتب والمساعدين في كل من مدارس البنين والبنات.

من جانبه أكد مدير تعليم جازان الأستاذ عيسى الحكمي إلى أن التواصل والتنسيق بين تعليم جازان وصحة المنطقة يقدم أروع الشراكات بين الإدارتين الضخمة بمنسوبيها وبجهودها التي تقدمها في الميدان سواء التعليمي أو الصحي حيث أنهما شريكان لا يفصلهما شيء، فإذا ما وجدت الصحة وجد التعليم، وكذلك الصحة لا تكون حاضرة الا بحضور التعليم وتلمس الاحتياجات خاصة، بجهود صحة جازان في حضورها المشرف في مدارس التعليم العام “بنين، وبنات”.

وأضاف مدير صحة جازان الدكتور عايض الشهراني إلى أن صحة جازان شريك أساسي مع إدارة التعليم المنطقة، مبينا إلى أن هذه الشراكات والتنسيق بين الإدارتين يثمر بعون الله إلى وجود بيئة صحية سليمة للطلاب والطالبات، موضحا إلى أن صحة جازان وفرت كادر بشري لتنفيذ حملة التطعيم في جميع مدارس المنطقة سواء البنين أو البنات.

وتستمر حملة تطعيم الأطفال بالجرعة الثانية المنشطة لمدة 4 أسابيع حيث يتم التنفيذ بنظام الحملات ليتم تطعيم طلبة وطالبات الصف الأول بالمدارس الابتدائية بتلك الجرعة داخل مدارسهم بانتقال الكوادر الصحية المدربة بجميع المراكز الصحية بالمنطقة القائمة والبالغ عددها 170 مركزاً ويبلغ عدد الفرق المخطط لها التنفيذ 360 فرقة وتم التنظيم على أن يقوم كل مركز تغطية المدارس في منطقة عمله بنوعيها البنين والبنات.

الجدير بالذكر إلى أن الشؤون الصحية بمنطقة جازان قد انهت الاستعدادات اللازمة للقيام بتنفيذ الحملة حيث تم حصر الفئات المستهدفة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وتوفير اللقاحات اللازمة والتي تشمل تحصين الأطفال باللقاحات التالية (شلل الأطفال الفموي – الثلاثي البكتيري – الثلاثي الفيروسي – الجديري المائي) ويبلغ عدد الطلاب والطالبات المستهدفين بالمنطقة (31790) طالب وطالبة.