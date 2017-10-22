 جامعة الجوف تستعد لإقامة معرض الكتاب الثالث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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جامعة الجوف تستعد لإقامة معرض الكتاب الثالث

جامعة الجوف تستعد لإقامة معرض الكتاب الثالث
المناطق - الجوف

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة الجوف، تستعد جامعة الجوف لإقامة معرض الكتاب الثالث، الذي سينطلق أواخر الشهر الجاري تحت شعار ( الجوف تقرأ ).
ومن المقرر أن يقام المعرض خلال الفترة ( من 26 صفر وحتى 05 ربيع الأول 1439هـ ) الموافق 15-23 نوفمبر 2017م، في الصالة المجاورة لمجمع كليات البنات بسكاكا، بمشاركة العديد من الجهات والمؤسسات المتخصصة، كمكتبة الملك عبدالعزيز العامة،ومكتبة الملك فهد الوطنية، والمستقبل الرقمي، والمعارف الدولية،و دار نادي الكتاب العربي، وسنابل الابداع للوسائل التعليمية، ونادي الجوف الأدبي، والعشرات من المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويهدف المعرض الذي ينطلق من دور الجامعة في خدمة
المجتمع، إلى صقل مهارة القراءة والاطلاع في أوساط الشباب والشابات للوصول لمجتمع معرفي، والعناية بالنشر والتأليف وتشجيع الطلبة ومنسوبي الجامعة على ذلك، وخلق فرصة لالتقاء المفكرين والمؤلفين والكتاب ودور النشر لتبادل الآراء والأفكار والخبرات فيما بينهم، وكذلك تيسير وتسهيل وصول القارئ والباحث على حدٍ سواء للكتاب والمادة العلمية التي يحتاجها بسهولة ويسر.
يذكر أن حزمةً من الفعاليات سيتم الإعلان
لاحقاً، ستقام على هامش المعرض.
موقع المعرض على الشبكة العنكبوتية
http://www.ju.edu.sa/index.php<wbr />?id=2287

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