 شركة النفط العُمانية للتسويق بصدد إنشاء أول محطة لخدمة الوقود في السعودية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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شركة النفط العُمانية للتسويق بصدد إنشاء أول محطة لخدمة الوقود في السعودية

شركة النفط العُمانية للتسويق بصدد إنشاء أول محطة لخدمة الوقود في السعودية
المناطق ـ الرياض

أعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق عن خططها لإنشاء أول محطة لخدمة الوقود في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث قام فريق إدارة الشركة المكون من السيد ديفيد خليفه الرئيس التنفيذي والاستاذ علي بن أحمد مقيبل مدير عام مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والفاضل مرثد بن راشد الخروصي المدير الإقليمي للشركة في المملكة العربية السعودية بالوقوف على أول موقع استراتيجي تعتزم الشركة إنشاءه كمحطة للوقود، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشركة التوسعيّة الهادفة لتقديم خدماتها لأكبر عددٍ ممكن من العملاء في المملكة في المستقبل القريب.
وتعليقاً على ذلك، قال علي بن أحمد مقيبل، مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال لدى شركة النفط العُمانية للتسويق: “نهدف من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورنا في المنطقة ولا سيّما المملكة العربية السعودية والتي تشهد نموّا اقتصادياً مطّرداً في الوقت الحالي وتمتاز بمستقبل استثماريّ واعدٍ في إطار رؤيتها لعام 2030. ويأتي افتتاح أولى محطاتنا تأكيداً على الميزة التنافسيّة التي تتمتع بها المملكة، حيث يعدّ سوقها أحد أكبر وأبرز الأسواق الخارجية في منطقة الشرق الأوسط”. وأضاف: “وستشهد الفترة المقبلة عقد العديد من اللقاءات بين الإدارة العليا وممثلين من المملكة وعددٍ من رجال الأعمال لمناقشة سُبل توطيد أواصر التعاون المتبادل وإيجاد شراكة استراتيجية مثمرة بين الشركة والمملكة بما يعود بالنفع على الطرفين”.
كما أشار المقيبل أن شركة النفط العمانية للتسويق قد وضعت خطة بهدف توسيع نطاق انتشارها لتصل إلى عددٍ من المدن الكبرة في المملكة العربية السعودية. وعبر مقيبل عن كامل تقديره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبد العزيز على جهودهما الدؤوبة ودورهما الريادي في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لأكبر الشركات العالمية بما يتماشى مع رؤية 2030

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