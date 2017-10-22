انطلاق مناورات تمرين (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م) في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات

انطلقت اليوم مناورات التمرين المشترك (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م) مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في قاعدة الظفرة الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة بمشاركة عدد من طائرات القوات الجوية الملكية السعودية .

وأكد ركن عمليات مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين ( مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م) المقدم الطيار الركن عبدالعزيز بن عبدالله الهزاع أن هذا التمرين يعد من التمارين المهمة التي تشارك فيها القوات الجوية للرفع من الجاهزية وتعزيز العمليات الجوية مع القوى الجوية للدول المشاركة والاستفادة من الخبرات ، ورفع الجاهزية القتالية لما تمتلكه القوات الجوية الملكية السعودية من أطقم جوية وفنية على مستوى عال من التأهيل والتدريب، مؤكداً أن الجميع حريص على الاستفادة الكاملة من هذا التمرين بما يعود عليهم بالنفع في أداء واجباتهم المكلفين بها.