مركز الملك سلمان للإغاثة يستأنف الحملة الثانية للرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في مديرية صاله بتعز

استأنف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حملة الرش الضبابي الثانية لمكافحة البعوض الناقل لحمى الضنك في مديرية صاله بمحافظة تعز ضمن مشروع مكافحة حمى الضنك الممول من المركز .

ويشارك في الحملة 21 عامل رش و7 مشرفين موزعين على سبع فرق، تتكون كل فرقة من ثلاثة عمال رش، وتستمر عملية الرش خمسة أيام في فترتين صباحية ومسائية وستشمل جميع أحياء ومناطق مديرية صالة .

وتهدف الحملة القضاء على البعوض الناقل لحمى الضنك ومناطق توقع بؤر تواجده في المياه الراكدة والمستنقعات عبر فرق الرش على السيارات وكذا الراجلة في الأزقة والشوارع الضيّقة لمختلف مناطق مديرية صاله.