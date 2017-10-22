 تكليفات جديدة لمناصب قيادية بـ ” تعليم الليث “ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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تكليفات جديدة لمناصب قيادية بـ ” تعليم الليث “

تكليفات جديدة لمناصب قيادية بـ ” تعليم الليث “
المناطق - عادل الزهراني
أصدر مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ،  بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً ، وبناء على توصية لجنة اختيار القيادات بأمانة التعليم ، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ، تكليفات جديدة لمناصب قيادية بالإدارة بقطاعي البنين والبنات،   للعام الدراسي  ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، مبينا بأن التكليفات جاءت  على النحو التالي :

الأستاذ عبدالله بن أحمد الحرتومي
مديرا لمكتب التعليم بجنوب الليث.

الدكتور علي بن حامد الهلالي
مديرا للشؤون التعليمية بمكتب التعليم في الليث .

الأستاذ علي بن محسن الجبيري
مديرا للشؤون المدرسية بمكتب التعليم في الليث .

الأستاذ عبدالله بن مهدي المتعاني
مديرا للشؤون التعليمية  بمكتب التعليم بربوع العين .

الأستاذ علي بن بلقاسم البركاتي مدير للشؤون التعليمية بمكتب التعليم بجنوب الليث

علي بن عبدالله الزهراني
مديرا لوحدة تطوير المدارس ( بنين )

الأستاذ عبدالله بن علي البركاتي
رئيسا لقسم التوعية الإسلامية ( بنين ) .

الأستاذ خالد بن أحمد الثعلبي
رئيسا لقسم الاتصالات الإدارية

الأستاذ  سليمان بن علي الجبيري
رئيسا لقسم مراقبة المخزون.

الأستاذة عائشة بنت  هاشم العيافي
رئيسة لقسم الموهوبات .

الأستاذ فوز بنت أحمد العرادي
رئيسة لقسم تعليم الكبيرات

وزف 《 البركاتي 》 التهاني والتبريكات للمكلفين و المكلفات،  متمنيا لهم دوام التوفيق والعون والسداد فيما أوكل إليهم من مهام .

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