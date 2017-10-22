تكليفات جديدة لمناصب قيادية بـ ” تعليم الليث “

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، مبينا بأن التكليفات جاءت على النحو التالي :
الأستاذ عبدالله بن أحمد الحرتومي
مديرا لمكتب التعليم بجنوب الليث.
الدكتور علي بن حامد الهلالي
مديرا للشؤون التعليمية بمكتب التعليم في الليث .
الأستاذ علي بن محسن الجبيري
مديرا للشؤون المدرسية بمكتب التعليم في الليث .
الأستاذ عبدالله بن مهدي المتعاني
مديرا للشؤون التعليمية بمكتب التعليم بربوع العين .
الأستاذ علي بن بلقاسم البركاتي مدير للشؤون التعليمية بمكتب التعليم بجنوب الليث
علي بن عبدالله الزهراني
مديرا لوحدة تطوير المدارس ( بنين )
الأستاذ عبدالله بن علي البركاتي
رئيسا لقسم التوعية الإسلامية ( بنين ) .
الأستاذ خالد بن أحمد الثعلبي
رئيسا لقسم الاتصالات الإدارية
الأستاذ سليمان بن علي الجبيري
رئيسا لقسم مراقبة المخزون.
الأستاذة عائشة بنت هاشم العيافي
رئيسة لقسم الموهوبات .
الأستاذ فوز بنت أحمد العرادي
رئيسة لقسم تعليم الكبيرات
وزف 《 البركاتي 》 التهاني والتبريكات للمكلفين و المكلفات، متمنيا لهم دوام التوفيق والعون والسداد فيما أوكل إليهم من مهام .
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