تكليفات جديدة لمناصب قيادية بـ ” تعليم الليث “

أصدر مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، بناء على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً ، وبناء على توصية لجنة اختيار القيادات بأمانة التعليم ، وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل ، تكليفات جديدة لمناصب قيادية بالإدارة بقطاعي البنين والبنات، للعام الدراسي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ .

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لتعليم الليث الأستاذ محمد بن ختيم المالكي ، مبينا بأن التكليفات جاءت على النحو التالي :

الأستاذ عبدالله بن أحمد الحرتومي

مديرا لمكتب التعليم بجنوب الليث.

الدكتور علي بن حامد الهلالي

مديرا للشؤون التعليمية بمكتب التعليم في الليث .

الأستاذ علي بن محسن الجبيري

مديرا للشؤون المدرسية بمكتب التعليم في الليث .

الأستاذ عبدالله بن مهدي المتعاني

مديرا للشؤون التعليمية بمكتب التعليم بربوع العين .

الأستاذ علي بن بلقاسم البركاتي مدير للشؤون التعليمية بمكتب التعليم بجنوب الليث

علي بن عبدالله الزهراني

مديرا لوحدة تطوير المدارس ( بنين )

الأستاذ عبدالله بن علي البركاتي

رئيسا لقسم التوعية الإسلامية ( بنين ) .

الأستاذ خالد بن أحمد الثعلبي

رئيسا لقسم الاتصالات الإدارية

الأستاذ سليمان بن علي الجبيري

رئيسا لقسم مراقبة المخزون.

الأستاذة عائشة بنت هاشم العيافي

رئيسة لقسم الموهوبات .

الأستاذ فوز بنت أحمد العرادي

رئيسة لقسم تعليم الكبيرات

وزف 《 البركاتي 》 التهاني والتبريكات للمكلفين و المكلفات، متمنيا لهم دوام التوفيق والعون والسداد فيما أوكل إليهم من مهام .