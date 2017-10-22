من بينها سابك و المالية.. شركات حكومية وخاصة تدرب طلاب كليات المزاحمية

تستقبل كبريات الشركات الحكومية والخاصة في السعودية قرابة الـ 80 طالبا من المتوقع تخرجهم هذا الفصل من الكليات الجامعية بالمزاحمية وهي الكليات التابعة لجامعة الملك سعود في الرياض.

وتعد هذه هي الدفعة الأولى التي تحتفي بها الكليات الجامعية وستزفها نحو سوق العمل ولخدمة الوطن بعد أشهر قليلة ,

وقد التحق طلاب هذه الدفعة بالكليات الجامعية في العام 1434 هجري وهو العام الذي شهد بداية الدراسة في ثلاث كليات علمية وفي تخصصات نوعية ذات ارتباط وثيق بسوق العمل وهي كلية علوم الحاسب والمعلومات وكلية إدارة الأعمال وكلية الهندسة ..

وكان الطلاب قد بدأو الدراسة بسنة تحضيرية كانت تمهد لهم الطريق نحو أختيار التخصص المناسب لقدراتهم ولنيل درجة البكالوريوس ..

ومن ضمن الوزارات الحكومية والشركات الكبرى التي تقوم بالعمل على تهيئة وتدريب طلاب كليات المزاحمية هي شركة سابك وشركة الكهرباء ووزارة المالية والهيئة العليا لتطوير الرياض ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وعدد كبير من قطاعات حكومية وخاصة وأهلية .

المشرف العام على الكليات الجامعية بالمزاحمية الدكتور فهد بن عبدالله التركي أبدى سعادته بهذه المناسبة وقال ” أستحضر بفخر الجهود التي قام بها العاملين في الكليات على جميع المستويات أثناء مرحلة التأسيس والإنطلاقة وما بعدها بما حملته من احترافية في العمل الأكاديمي من خلال اعتماد الخطط الدراسية المعمول بها في الجامعة بعد الإستفادة من النماذج العالمية للكليات والتخصصات المناظرة “

وقدم التركي شكره للمسؤولين في الجامعة على تعاونهم واهتمامهم بنجاح العملية التعليمية في الكليات وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر.