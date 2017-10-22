 وقف ” الأمة ” العالمي يقدم نماذج مميزة عن أعماله في المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمنطقة مكة المكرمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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وقف ” الأمة ” العالمي يقدم نماذج مميزة عن أعماله في المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمنطقة مكة المكرمة من بينها سابك و المالية.. شركات حكومية وخاصة تدرب طلاب كليات المزاحمية تكليفات جديدة لمناصب قيادية بـ ” تعليم الليث “ مدني الدمام يخمد حريق في شركة أخشاب و ديكور قوة أمن الطرق بتبوك تضبط كمية من الحبوب المخدرة مركز الملك سلمان للإغاثة يستأنف الحملة الثانية للرش الضبابي لمكافحة حمى الضنك في مديرية صاله بتعز رئيس الوزراء العراقي يبدأ زيارة إلى مصر أرسنال يقلب الطاولة على إيفرتون في لقاء غزير الأهداف الصدر يتوجه إلى الأردن للقاء الملك عبد الله الثاني مصدر مسؤول بوزارة الخارجية ينفي زيارة أحد المسؤولين في المملكة لإسرائيل صنعاء.. سجناء يطلقون نداء استغاثة بعد اقتحام قوات حوثية للسجن المركزي وإطلاق النار بشكل عشوائي تيلرسون يصل الدوحة قادما من الرياض

وقف ” الأمة ” العالمي يقدم نماذج مميزة عن أعماله في المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمنطقة مكة المكرمة

وقف ” الأمة ” العالمي يقدم نماذج مميزة عن أعماله في المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمنطقة مكة المكرمة
المناطق - الرياض
شارك وقف الأمة التركي في المؤتمر الإسلامي للأوقاف ( 2 ) ، الذي انطلقت فعالياته  بمكة المكرمة يوم – ( 17-19 ) أكتوبر/تشرين أول الجاري .
 
وقال متولي الوقف الشيخ محمد العمري إن مشاركتهم في المؤتمر تنطلق من كونه مؤسسة وقفية ذات حيز مدني ، يهمها المشاركة في الفعاليات ذات البعد الإنساني والاجتماعى والحضاري .
 
وكشف العمري عن التجارب الناجحة للوقف في تنفيذ سلسلة من الاستثمارات والمشاريع التي يعود ريعها لدعم قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك مشيرا إلى أن مشاركة هذه التجارب في مؤتمر مكة يفيد في تبادل الخبرات مع قيادات وقفية أخرى حول العالم .
 
وقد شارك في المؤتمر نحو أكثر من 1600 شخص بينهم رؤساء محاكم شرعية وقضاة ومحامين، وجهات خيرية، بالإضافة إلى مسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأوقاف، من جميع أنحاء العالم .
 
وأكد متولي وقف الأمة التركي الشيخ محمد العمري أن تسليط الضوء على أهمية دعم المسجد الأقصى ستكون هدفا أساسيا للوقف خلال مشاركته في المؤتمر الإسلامي للأوقاف، المنعقد في مكة المكرمة.
 
وأوضح العمري في حديث صحفي أن استراتيجيتهم تتمثل في ” كيفية تثبيت المرابطين المقدسيين بأرضهم ، بمختلف الطرق المتاحة قانونيا سواءً في تركيا أو داخل مدينة القدس ، أو أي مكان آخر . 
 
وأبدى متولى الوقف التركي استعداده للدخول مع السعودية في شراكات مختلفة ، لخدمة مدينة القدس والمقدسيين .
 
وقد شارك وقف الأمة كممثل عن الجمهورية التركية في المؤتمر الإسلامي للأوقاف المنعقد في منطقة مكة المكرمة والذي أستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية بفندق جبل عمر بقاعة المؤتمرات والندوات والفعاليات .

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