وقف ” الأمة ” العالمي يقدم نماذج مميزة عن أعماله في المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمنطقة مكة المكرمة

شارك وقف الأمة التركي في المؤتمر الإسلامي للأوقاف ( 2 ) ، الذي انطلقت فعالياته بمكة المكرمة يوم – ( 17-19 ) أكتوبر/تشرين أول الجاري .

وقال متولي الوقف الشيخ محمد العمري إن مشاركتهم في المؤتمر تنطلق من كونه مؤسسة وقفية ذات حيز مدني ، يهمها المشاركة في الفعاليات ذات البعد الإنساني والاجتماعى والحضاري .

وكشف العمري عن التجارب الناجحة للوقف في تنفيذ سلسلة من الاستثمارات والمشاريع التي يعود ريعها لدعم قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك مشيرا إلى أن مشاركة هذه التجارب في مؤتمر مكة يفيد في تبادل الخبرات مع قيادات وقفية أخرى حول العالم .

وقد شارك في المؤتمر نحو أكثر من 1600 شخص بينهم رؤساء محاكم شرعية وقضاة ومحامين، وجهات خيرية، بالإضافة إلى مسؤولين في الجهات الحكومية ذات العلاقة بالأوقاف، من جميع أنحاء العالم .

وأكد متولي وقف الأمة التركي الشيخ محمد العمري أن تسليط الضوء على أهمية دعم المسجد الأقصى ستكون هدفا أساسيا للوقف خلال مشاركته في المؤتمر الإسلامي للأوقاف، المنعقد في مكة المكرمة.

وأوضح العمري في حديث صحفي أن استراتيجيتهم تتمثل في ” كيفية تثبيت المرابطين المقدسيين بأرضهم ، بمختلف الطرق المتاحة قانونيا سواءً في تركيا أو داخل مدينة القدس ، أو أي مكان آخر .

وأبدى متولى الوقف التركي استعداده للدخول مع السعودية في شراكات مختلفة ، لخدمة مدينة القدس والمقدسيين .