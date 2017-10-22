توقيع عقد شراكة مابين شركة هيلث قيتس وشركة بلوم للإستثمار السعودية

قال العضو المنتدب والشريك الإداري لشركة هيلث قيتس الدكتور عبدالله البطحي خلال حفل توقيع عقد الشراكة في مجال الإستثمار في القطاع الصحي وتطوير العقار الصحي مابين شركة هيلث قيتس وهي شركة سعودية متخصصه في مجال إدارة المشاريع وتشغيل و إدارة المنشآت الطبية وبين وشركة بلوم للإستثمار السعودية وهي شركة مرخصة من هيئة السوق المالية وإحدى الشركات التابعة لمجموعة بنك لبنان و المهجر:” أنا مصر على تسمية هذا المشروع والشراكة بالمبادرة كونه مجال جديد في محتواه و آلياته سواء في القطاع الإستثماري أو القطاع الصحي”.

وزاد:” الدراسة تثبت الإحتياج في المملكة العربية السعودية لتطوير خدمات المرضى وبشكل رئيسي للبنية التحتيه، بالإضافة إلى الحاجة إلى فريق إحترافي وذو خبرات لإدارة مثل هذه المشاريع سواء من الجانب التشغيلي أو المالي وهو ما نطمح لإيجاده من خلال هذه الشراكة وهو ما يجعلنا نسمي هذه المشاريع مبادرات لتطوير العقار الصحي و تشغيلها مع توجه كثير من المستثمرين للإستثمار في المجال الصحي ومجال التعليم، وهو مادفعنا إلى الدخول في مثل هذه الشراكات”.

وأضاف أنه سينتج من خلال هذه الشراكة عدة مشاريع، وسيتم اطلاق عدة صناديق أولها صندوق استثماري جديد من نوعه في طريقة تركيبته الإستثماريه، و من ناحية تقديم الخدمة بجودة عالية للمريض، كما أنه صندوق متخصص في مجال الرعاية الصحية الأولية.

ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة بلوم للإستثمار السعودية الأستاذ عبدالله الرشود أن الإستثمار اليوم أصبح مليئا بالتحدياتً، سواء على المستوى المحلي، أو الدولي، وأضاف أن هنالك بعض القطاعات ستموت او تضعف وهناك قطاعات التي لديها مقاومة للتغيرات وهي القطاعات الأساسية التي لايمكن الإستغناء عنها، مثل القطاع الصحي، بينما الإستثمار في القطاعات الأخرى يعتبر عالي الخطورة.

وقال: ان فكرة هذه الشراكة وهي الاستثمار في مراكز الرعاية الصحية الاوليه فيه ميزتان رئيسيتان أولا ربطه بعائد ثابت مما سيقلل مخاطر التذبذب الطبيعي في العوائد وثانيها انه يحقق خطط وزارة الصحة وشركات التأمين ويحقق رؤية 2030 بالتركيز على كفاءة الانفاق.