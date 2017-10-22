تكريم طلاب مكتب “وفاء” بتعليم شرق الدمام

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس على اهمية المبادرات النوعية التي اطلقتها وزارة التعليم ومنها مكتب “وفاء” لرعاية الطلاب والطالبات من أبناء وبنات شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين والتي من اولوية واهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين لابناء شهداء الواجب الذين قدموا ارواحهم فداء للدين والوطن جاء ذلك خلال كلمته في حفل تكريم طلاب مكتب ” وفاء ” في تعليم شرق الدمام امس الاحد والذي اقيم في مدارس شمس الجزيرة الاهلية بالدمام .

واضاف الدكتور ان حفل التكريم اقل ما يقدم لأبناء شهداء الواجب ومنسوبي التعليم المتوفين وبذل كل الجهود والامكانيات للوقوف مع هذه الفئة علينا جميعاً وانا شخصياً حرصت على الحضور ومشاركتكم التكريم ، مقدماً شكره وتقديره لمكتب التعليم بشرق الدمام وفريق العمل وعلى راسهم مدير المكتب الاستاذ محمد الزهراني وايضا مدراس شمس الجزيرة الاهلية الاستاذ طارق عبدالهادي القحطاني لدعمه اللامحدود لمكتب وفاء بتعليم شرق الدمام .

ووجه مدير مكتب التعليم بشرق الدمام محمد الزهراني كلمة لطلاب مكتب “وفاء” بانكم المستقبل لهذا الوطن وانتم فخر لآباءكم الذين جندوا ارواحهم للوطن ونحن ابوابنا مفتوحة لكم والوفاء سمة من سمات المجتمع المسلم ، وايضاً باب من أبواب التكافل ، وخلافه لأهل المتوفى من بعده ومكتب وفاء احد أبواب الخير التي تبنتها وزارة التعليم إيماناً منها بهذه القيمة العظيمة .

كما شهد الحفل كلمة لطلاب مكتب وفاء بتعليم شرق الدمام وقصائد شعرية وتوقيع اتفاقية تعاون بين مكتب “وفاء” والرعاية الصحية لتقديم بطاقات خصومات للطلاب والتي انطلقت من مكتب التعليم شرق الدمام وسوف تتوسع في الايام القادمة مع مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية .

وفي نهاية الحفل كرم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس الطلاب بالشهادات والدورع التذكارية واجهزة الآيباد المقدمة لهم من مكتب التعليم بشرق الدمام وذلك بدعم ورعاية الاستاذ طارق عبدالهادي القحطاني ، كما شهد التكريم قادة المدارس والداعم الرسمي للحفل والذي تسلم نيابة عنه ابنه عبدالهادي طارق القحطاني والجهات الاعلامية الراعية الحفل والتقطت بعدها صورة تذكارية بهذه المناسبة .

والطلاب المكرمين هم الطالب طارق موسى القبي من متوسطة مكة ابن شهيد الواجب ، والطالب زياد سعد الخنبشي ابتدائية الحصان الاهلية والطالب عبدالله محمد العمري متوسطة ابوعبيدة بن الجراح واحمد ابوبكر العامودي ثانوية الملك عبدالله والطالب احمد محمد الخفوي من متوسطة تحفيظ القرآن الكريم والطالب حسن محمد العمري ثانوية الملك عبدالله ابناء منسوبي التعليم المتوفين .