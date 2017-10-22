 الداخلية تنبه المسافرين للنمسا بقانون منع تغطية الوجه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الداخلية تنبه المسافرين للنمسا بقانون منع تغطية الوجه

الداخلية تنبه المسافرين للنمسا بقانون منع تغطية الوجه
المناطق - الرياض

تؤكد وزارة الداخلية على المواطنين الراغبين في زيارة النمسا بأنه تم إصدار قانون جديد في النمسا ينص على منع تغطية النساء لملامح الوجه باللباس بحيث يمنع التعرف عليها في الأماكن العامة ابتداءً من أكتوبر الجاري، حيث يشمل القانون جميع المتواجدين على الأراضي النمساوية بمن فيهم السياح.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بوزارة الداخلية اللواء د.محمد بن عبدالله المرعول، أن ذلك جاء عبر برقية من سفارة المملكة في النمسا، حيث تضمنت تلقي السفارة مذكرة من وزارة خارجية النمسا المتضمنة إصدار هذا القانون، والذي يترتب على من يخالفه دفع غرامة مالية قدرها (150) يورو وفي حال عدم الاستجابة أو تكرار المخالفة فقد يتعرض المخالف للاحتجاز في مراكز الشرطة.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين الراغبين بالسفر إلى جمهورية النمسا بالالتزام بالقانون الجديد حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية.

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