ترامب: جاهزون لحرب مع كوريا الشمالية لدرجة ستصدمكم

حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كوريا الشمالية، قائلا إن الولايات المتحدة مستعدة لخوض حرب معها لدرجة “صادمة”، مشيدا بدور الصين ورئيسها، شي جين بينغ، في التعامل مع هذه القضية.

وقال ترامب، في مقابلة حصرية مع قناة “Fox News” الأمريكية، اليوم الأحد، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارته مستعدة لبدء حرب مع كوريا الشمالية: “إننا جاهزون لكل شيء، ومدى استعدادنا يصل درجة لن تصدقوها، إنكم ستكونون مصدومين عند معرفتكم مدى استعدادنا لجميع السيناريوهات، حال تطلبت الضرورة”.

وأضاف ترامب: “هل سيكون جيدا عدم فعل ذلك؟ نعم. هل سيحدث ذلك؟ من يعلم…”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس الصيني لحل قضية نووي كوريا الشمالية، موضحا: “إن الصين تساعدنا حقا، هم يحجبون نظامهم المالي أمام كوريا الشمالية، كما قاموا بالتخفيض الملموس لتوريد نفطهم إلى هذا البلد”.

وأضاف ترامب: “إن 93 بالمئة من البضائع التي تصل إلى كوريا الشمالية تأتي عبر الصين، ولذا فهي حقا تقوم بدور كبير”.

ولفت ترامب إلى أن الرئيس الصيني يقدم مساعدة ملموسة للولايات المتحدة في هذا المجال، مشيرا إلى أن لديه “علاقة جيدة بل استثنائية” مع شي جين بينغ، الذي وصفه بـ”الشخص الطيب”.