 إغلاق مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية في نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

إغلاق مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية في نجران وزير خارجية فلسطين: سنقاضي بريطانيا إذا أصرت على الاحتفال بمئوية وعد بلفور ترامب: جاهزون لحرب مع كوريا الشمالية لدرجة ستصدمكم الداخلية تنبه المسافرين للنمسا بقانون منع تغطية الوجه بعد هجوم الواحات.. فرض الطوارئ 3 أشهر في مصر توتنهام يسقط ليفربول برباعية بعد انسحاب داعش من ريف حمص.. 100 جثة بلا رأس وأكثر من 65 شخصاً مفقوداً حقوق الإنسان باليمن تدين اعتداء الانقلابيين على المعتقلين بسجن صنعاء نائب الرئيس اليمني: دعم إيران للحوثيين عقد جهود السلام المري: إنشاء مجمع الحديث يأتي لحاجة العالم الإسلامي لجمع الكلمة تكريم طلاب مكتب “وفاء” بتعليم شرق الدمام توقيع عقد شراكة مابين شركة هيلث قيتس وشركة بلوم للإستثمار السعودية

إغلاق مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية في نجران

إغلاق مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية في نجران
المناطق - نجران

أغلقت أمانة منطقة نجران مستودعين لتخزين المواد الغذائية مخالفة للاشتراطات الصحية بمدينة نجران والتحفظ على الكميات المضبوطة من المواد الغذائية وإرسال عينات منها لإجراء الفحوصات المخبرية عليها لتـأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي .

وأوضح مدير إدارة الرقابة الشاملة هادي ال قريع ان الفرق الرقابية ضبطت مستودعين لتخزين المواد الغذائية مخالفة للاشتراطات الصحية تمارس نشاطها دون الحصول على التراخيص المطلوبة ؛ حيث تم التحفظ على كامل الكميات المضبوطة وإرسال عينات منها لفحصها مخبريا والتأكد من سلامتها ، مع اغلاق فوري احترازي للمستودعات المخالفة ريثما يتم الانتهاء من الإجراءات النظامية المتبعة في ذلك.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي عبدالله آل فاضل تشديد أمين منطقة نجران المهندس فارس مياح الشفق على متابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتطبيق الإجراءات اللازمة الخاصة بأنظمة وزارة الشؤون البلدية على المحال الغير مرخصة والمخالفة للاشتراطات الصحية والمنشأة العشوائية لتقديم أفضل الخدمات والحد من انتشار مثل هذه الظواهر السلبية.

داعياً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي ملاحظات عبر رقم الطوارئ 940.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>