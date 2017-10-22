 نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع البنك السعودي للتسليف والإدخار بالمنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع البنك السعودي للتسليف والإدخار بالمنطقة

نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع البنك السعودي للتسليف والإدخار بالمنطقة
المناطق - نجران

نوه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران بالدعم اللامحدود الذي يحظى به البنك السعودي للتسليف والادخار من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله مشيراً سموه بالجهود التي يقوم به البنك من دعم للمشاريع وتقديم القروض الاجتماعية المتعددة.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير بنك التسليف والإدخار بمنطقة نجران مانع بن حمد بن قميش وتسلم سموه خلال اللقاء التقرير الإعلامي للبنك السعودي للتسليف والإدخار لعام 2016م حيث اشتمل على ماتم إنجازه في فروع البنك بكافة مناطق المملكة .

واشاد سموه بالدور الذي يقدمه فرع بنك التسليف السعودي والإدخار في منطقة نجران مشدداً سموه ضرورة مضاعفة الجهود لخدمة كافة المستفدين والمستحقين بالمنطقة .

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