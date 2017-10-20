مدير جامعة نجران : سنسخر إمكانات الجامعة لخدمة المنطقة وتطوير المجتمع الداخلي والخارجي

التقى معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي اليوم “الأحد” في مكتبه بالجامعة، عضو مجلس الشورى، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان للدورتين (1-2). رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية للدورة (2) الدكتور هادي اليامي الذي قدم التهاني لمعاليه بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مديراً للجامعة.

وأشاد الدكتور هادي اليامي بما تمتلكه الجامعة من مشاريع عملاقة وإنجازات متنوعة على مختلف الأصعدة مكنت الجامعة من احتلال مراكز متقدمة في عدة تصنيفات عربية وعالمية.

من جهته أكد معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فلاح السبيعي حرص الجامعة على استغلال كافة إمكاناتها في خدمة المنطقة وأبنائها من خلال تقديم البرامج التطويرية لما تمتلكه من كادر أكاديمي على مستوى عالي من العلم والمعرفة ،وكذلك ما تمتلكه من مسارح عملاقة وقاعات جاهزة لإحتضان الفعاليات، مشيرا إلى أن الجامعة ستسمر في مواصلة تقديم أفضل الخدمات التي تسهم في بناء المجتمع الداخلي والخارجي.