تدشين الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بصحة الطائف نشر ثقافة الرضاعة بالمعارض والزيارات للجهات الحكومية النسائية

افتتح مدير الشئون الصحية بمحافظة الطائف الصيدلي صالح سعد المؤنس صباح أمس فعاليات الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالمحافظة, والذي شارك فيه مستشفى الصحة النفسية ومستشفى الأطفال ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي والمراكز الصحية الأولية وإدارة التوعية وتعزيز الصحة وإدارة التغذية بالمديرية وبحضور مساعدي مدير صحة الطائف ومدراء المستشفيات المشاركة وقيادات صحة الطائف, حيث تجول في أجنحته المختلفة واستمع لشرح حول محتويات المعرض والأهداف الموضوعة له.

وقال مساعد مدير الشئون الصحية للخدمات الطبية الدكتور فواز الزايدي والمشرف على الفعاليات أن الفعاليات تستهدف بالدرجة الأولى الوصول لأكبر شريحة من المجتمع النسائي لإيصال الرسائل التوعوية والتثقيفية بأهمية الرضاعة الطبيعية على صحة المواليد وبما يتواكب مع أهداف المملكة ورؤيتها 2030 لمجتمع صحي, مضيفا إلى أن المعرض يستمر على مدار أسبوع يقدم خدماته التثقيفية والصحية للزوار داخل المستشفى وخارجه وتقديم الهدايا والمطويات والنشرات التثقيفية وعرض المجسمات التعريفية بالرضاعة الطبيعية كما تم التعاون مع الجهات الحكومية وأفرعها النسائية وهي جامعة الطائف والأحوال المدنية والجوازات والكلية التقنية بنات وإدارة التعليم بالطائف لزيارة أفرعها النسائية وتفعيل الأسبوع الثقافي للرضاعة الطبيعية لزائرات تلك الجهات .

وأشارت منسقة الرضاعة الطبيعية بصحة الطائف نوف العرابي أن الفعاليات قسمت لشريحتين تستهدف الأولى الزائرات والمريضات بالمستشفى والثانية تستهدف شرائح المجتمع النسائي المراجعات للجهات الحكومية إضافة إلى أن هناك برنامج تطوعي لتقديم الحقائب التثقيفية بالمواقع العامة وتحديدا بالأسواق العامة, كما تشمل الفعاليات إقامة محاضرة حول الرضاعة الطبيعية أهميتها على صحة الأم والطفل وموجهه للنساء,مشيرة إلى أن المعرض يستمر بالعمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة الثامنة مساء ليستهدف المرضى والمراجعين وزوار المرضى في فترة الزيارة المسائية .