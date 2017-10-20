 شرطة جدة تطيح بتشكيل عصابي تخصصوا في سرقة عملاء البنوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

شرطة جدة تطيح بتشكيل عصابي تخصصوا في سرقة عملاء البنوك بحضور عدد من التربويين و الإعلاميين.. مدرسة عبدالرحمن بن عوف في أبها تودع نخبة من قياداتها التربوية تدشين الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بصحة الطائف نشر ثقافة الرضاعة بالمعارض والزيارات للجهات الحكومية النسائية مدير جامعة نجران : سنسخر إمكانات الجامعة لخدمة المنطقة وتطوير المجتمع الداخلي والخارجي نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع البنك السعودي للتسليف والإدخار بالمنطقة نائب أمير منطقة نجران يلتقي عضو مجلس الشورى اليامي إغلاق مستودعات مخالفة للاشتراطات الصحية في نجران وزير خارجية فلسطين: سنقاضي بريطانيا إذا أصرت على الاحتفال بمئوية وعد بلفور ترامب: جاهزون لحرب مع كوريا الشمالية لدرجة ستصدمكم الداخلية تنبه المسافرين للنمسا بقانون منع تغطية الوجه بعد هجوم الواحات.. فرض الطوارئ 3 أشهر في مصر توتنهام يسقط ليفربول برباعية

شرطة جدة تطيح بتشكيل عصابي تخصصوا في سرقة عملاء البنوك

شرطة جدة تطيح بتشكيل عصابي تخصصوا في سرقة عملاء البنوك
المناطق - جدة

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة محافظة جدة تلقت خِلال الفترة الماضية عدداً من البلاغات عن ارتكاب سرقة عُملاء البنوك تمثل الأسلوب الإجرامي برصدهم أثناء خروجهم من البنك ومن ثم تتبعهم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ، حيث قدرت تلك المبلغ بما يزيد عن 524.000 ألف ريال.

وأضاف: ولأهمية تلك الحوادث وخطورة الأسلوب الإجرامي، شٌكل فريق عمل بحثي من شعبة التحريات والبحث الجنائي باشر تحليل ودراسة الأسلوب الإجرامي واتخاذ جُملة من الإجراءات البحثية، أسفرت عن تحديد هوية الجناة وضبطهم، حيث اتضح أنه تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية في الثلاثين والأربعين من العمر، عثر بحوزتهم على مبالغ مالية تزيد عن 503,78 ألف ومركبتين مستأجرة من قبلهم وبالانتقال لمقر سكنهم عثر بداخله على قطع ذهبية وأدوات تستخدم في عملية تكسير زجاج سيارات العملاء بقصد السرقة وكذلك مادة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر؛ وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب عدد من حوادث سرقات عملاء البنوك، حيث تم إيقافهم بمركز الشرطة المختص لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لفرع النيابة العامة بمحافظة جدة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>