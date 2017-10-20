شرطة جدة تطيح بتشكيل عصابي تخصصوا في سرقة عملاء البنوك

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن شرطة محافظة جدة تلقت خِلال الفترة الماضية عدداً من البلاغات عن ارتكاب سرقة عُملاء البنوك تمثل الأسلوب الإجرامي برصدهم أثناء خروجهم من البنك ومن ثم تتبعهم وسرقة ما بحوزتهم من مبالغ، حيث قدرت تلك المبلغ بما يزيد عن 524.000 ألف ريال.

وأضاف: ولأهمية تلك الحوادث وخطورة الأسلوب الإجرامي، شٌكل فريق عمل بحثي من شعبة التحريات والبحث الجنائي باشر تحليل ودراسة الأسلوب الإجرامي واتخاذ جُملة من الإجراءات البحثية، أسفرت عن تحديد هوية الجناة وضبطهم، حيث اتضح أنه تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص من الجنسية الأفريقية في الثلاثين والأربعين من العمر، عثر بحوزتهم على مبالغ مالية تزيد عن 503,78 ألف ومركبتين مستأجرة من قبلهم وبالانتقال لمقر سكنهم عثر بداخله على قطع ذهبية وأدوات تستخدم في عملية تكسير زجاج سيارات العملاء بقصد السرقة وكذلك مادة يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر؛ وبسماع أقوالهم أقروا بارتكاب عدد من حوادث سرقات عملاء البنوك، حيث تم إيقافهم بمركز الشرطة المختص لاستكمال إجراءات الضبط الجنائي تمهيداً لإحالتهم لفرع النيابة العامة بمحافظة جدة.