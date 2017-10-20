الأهلي المصري يمطر شباك النجم التونسي بسداسية

سحق الأهلي المصري ضيفه النجم الساحلي التونسي (6-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب “برج العرب”، وذلك، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفاجأ التونسي علي المعلول، مدافع الأهلي، ابناء بلده بهدف سريع أحرزه في شباكهم، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية. ومن ثم تألق زميله وليد أزارو، بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية “هاتريك”، في الدقائق (23، 29، 58).

وقلص التونسي رامي البدوي الفارق، بحلول الدقيقة 51، لكن زميله المدافع حمدي النقاز، عمق جراح النجم بتسجيله الهدف الخامس في مرماه، عن طريق الخطأ، عند الدقيقة 58. وأضاف الأهلاوي رامي ربيعة، الهدف السادس للمارد الأحمر، في الدقيقة 63، ومن ثم سجل المهاجم التونسي إيهاب المساكني الهدف الثاني لفريقه، مختتما به مهرجان الأهداف، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وثأر الأهلي، بذلك، من النجم الساحلي لخسارته أمامه بهدف مقابل هدفين، في لقاء الذهاب، الذي جمعهما، الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة التونسية.

وتأهل فريق الأهلي، حامل الرقم القياسي للبطولة بثمانية ألقاب، بجدارة إلى المباراة النهائية، التي سيكون على موعد فيها، مع الوداد الرياضي المغربي، بطل نسخة العام 1992، المتأهل على حساب منافسه اتحاد الجزائر.