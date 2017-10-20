 الأهلي المصري يمطر شباك النجم التونسي بسداسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فرنسا.. اعتقال جماعة متطرفة أرادت مهاجمة مساجد فنون أبها تقدم “أدب الرحلة.. إلى أين؟”.. للدكتور عبدالله حامد وقراءة لأعمال الفنان محمد آل شايع الجيش اليمني يفشل مخططاً للانقلابيين في لحج الأمير فيصل بن بندر يكرم المشاركين في برنامج التدريب الصيفي لقطار الرياض انطلاق حملة تطعيم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بالمزاحمية الأهلي المصري يمطر شباك النجم التونسي بسداسية شرطة جدة تطيح بتشكيل عصابي تخصصوا في سرقة عملاء البنوك بحضور عدد من التربويين و الإعلاميين.. مدرسة عبدالرحمن بن عوف في أبها تودع نخبة من قياداتها التربوية تدشين الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بصحة الطائف نشر ثقافة الرضاعة بالمعارض والزيارات للجهات الحكومية النسائية مدير جامعة نجران : سنسخر إمكانات الجامعة لخدمة المنطقة وتطوير المجتمع الداخلي والخارجي نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع البنك السعودي للتسليف والإدخار بالمنطقة نائب أمير منطقة نجران يلتقي عضو مجلس الشورى اليامي

الأهلي المصري يمطر شباك النجم التونسي بسداسية

الأهلي المصري يمطر شباك النجم التونسي بسداسية
المناطق - الرياض

سحق الأهلي المصري ضيفه النجم الساحلي التونسي (6-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد، على ملعب “برج العرب”، وذلك، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفاجأ التونسي علي المعلول، مدافع الأهلي، ابناء بلده بهدف سريع أحرزه في شباكهم، في الدقيقة الثانية من انطلاق صافرة البداية. ومن ثم تألق زميله وليد أزارو، بإحرازه ثلاثة أهداف متتالية “هاتريك”، في الدقائق (23، 29، 58).

وقلص التونسي رامي البدوي الفارق، بحلول الدقيقة 51، لكن زميله المدافع حمدي النقاز، عمق جراح النجم بتسجيله الهدف الخامس في مرماه، عن طريق الخطأ، عند الدقيقة 58. وأضاف الأهلاوي رامي ربيعة، الهدف السادس للمارد الأحمر، في الدقيقة 63، ومن ثم سجل المهاجم التونسي إيهاب المساكني الهدف الثاني لفريقه، مختتما به مهرجان الأهداف، عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وثأر الأهلي، بذلك، من النجم الساحلي لخسارته أمامه بهدف مقابل هدفين، في لقاء الذهاب، الذي جمعهما، الأحد 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على الملعب الأولمبي في مدينة سوسة التونسية.

وتأهل فريق الأهلي، حامل الرقم القياسي للبطولة بثمانية ألقاب، بجدارة إلى المباراة النهائية، التي سيكون على موعد فيها، مع الوداد الرياضي المغربي، بطل نسخة العام 1992، المتأهل على حساب منافسه اتحاد الجزائر.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>