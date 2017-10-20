انطلاق حملة تطعيم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بالمزاحمية

دشن محافظ المزاحمية عساف العساف صباح أمس في مكتبه حملة تطعيم طلاب وطالبات الصف الأول الإبتدائي بالجرعة المنشطة من لقاح شلل الأطفال الفموي والثلاثي البكتيري والثلاثي الفيروسي والجديري المائي، بحضور مدير مستشفى المزاحمية العام سعود النداح ومدير إدارة المراكز الصحية بالمزاحمية الدكتور سعود العتيبي ومدير برنامج التشغيل الذاتي حسن العسيري وفني الوبائيات بقطاع الصحي عبدالعزيز الزير.

وأوضح الدكتور العتيبي أن التطعيم سينفذ داخل مدارس المحافظة ومراكزها عن طريق فرق صحية من مراكز الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث سيقوم كل مركز صحي بتغطية جميع المدارس الحكومية والأهلية الواقعة في نطاق خدماته وفق آلية وضعت بعناية لتغطية كافة المدارس.

وبين أن الحملة تستمر لمدة 4 أسابيع حيث يتم التنفيذ بنظام الحملات ليتم تطعيم طلاب وطالبات الصف الأول بالمدارس الابتدائية بتلك الجرعة داخل مدارسهم .