 الجيش اليمني يفشل مخططاً للانقلابيين في لحج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يفشل مخططاً للانقلابيين في لحج

الجيش اليمني يفشل مخططاً للانقلابيين في لحج
المناطق - الرياض

أعادت قوات من الجيش اليمني تمركزها في المرتفعات الاستراتيجية الواقعة على أطراف مديريتي طور الباحة والمقاطرة غربي محافظة لحج جنوب اليمن.

وقال قائد اللواء الرابع مشاة جبلي بمحافظة لحج، العميد أبو بكر الجبولي، في تصريح اليوم: “إن عملية التموضع جاءت عقب رصد تحركات لعناصر مدعومة من المليشيا الانقلابية تسعى لتنفيذ مخطط يهدف إلى الاستيلاء على المرتفعات في المنطقة وقطع خط الامداد الوحيد الذي يربط العاصمة المؤقتة عدن بمحافظة تعز”.

وأشار قائد اللواء، وفقا لما أورده موقع (26 سبتمبر) التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن قوات الجيش ضبطت عضواً في خلية مدعومة من المليشيات وفرار آخرين خلال اليومين الماضيين بعد أن خلفوا وراءهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية وسيارة معطوبة.

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