 فنون أبها تقدم “أدب الرحلة.. إلى أين؟”.. للدكتور عبدالله حامد وقراءة لأعمال الفنان محمد آل شايع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

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فنون أبها تقدم “أدب الرحلة.. إلى أين؟”.. للدكتور عبدالله حامد وقراءة لأعمال الفنان محمد آل شايع

فنون أبها تقدم “أدب الرحلة.. إلى أين؟”.. للدكتور عبدالله حامد وقراءة لأعمال الفنان محمد آل شايع
المناطق - عسير

تستضيف الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في أبها من خلال المنتدى الثقافي الأمسية الثقافية (أدب الرحلة إلى أين..؟) للأستاذ الدكتور عبدالله حامد أستاذ الأدب والنقد في جامعة الملك خالد ويديرها الأديب حسن آل عامر بمقر جمعية الثقافة والفنون في مركز الملك فهد الثقافي بالمفتاحة بعد صلاة المغرب مباشرة يوم الأربعاء القادم، وذكر ذلك مدير جمعية الثقافة والفنون في أبها الأستاذ أحمد السروي الذي أشار إلى أهمية هذا المسار الأدبي في حياة الأدباء من خلال الرصد الذاتي والتقنية والتي باتت تمثل مصدراً هاماً لتوثيق الرحلة باعتبارها أحد الخيارات الهامة ومنوها في ذات الوقت بأن الأمسية سيصاحبها قراءة فنية لرحلة الفنان محمد آل شايع وأوضح كذلك بأن هذا النشاط يأتي ضمن نشاطات المنتدى الثقافي في ثقافة وفنون أبها.

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