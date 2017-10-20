 فرنسا.. اعتقال جماعة متطرفة أرادت مهاجمة مساجد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأحد, 2 صفر 1439 هجريا, الموافق 22 أكتوبر 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فرنسا.. اعتقال جماعة متطرفة أرادت مهاجمة مساجد فنون أبها تقدم “أدب الرحلة.. إلى أين؟”.. للدكتور عبدالله حامد وقراءة لأعمال الفنان محمد آل شايع الجيش اليمني يفشل مخططاً للانقلابيين في لحج الأمير فيصل بن بندر يكرم المشاركين في برنامج التدريب الصيفي لقطار الرياض انطلاق حملة تطعيم طلاب وطالبات الصف الأول الابتدائي بالمزاحمية الأهلي المصري يمطر شباك النجم التونسي بسداسية شرطة جدة تطيح بتشكيل عصابي تخصصوا في سرقة عملاء البنوك بحضور عدد من التربويين و الإعلاميين.. مدرسة عبدالرحمن بن عوف في أبها تودع نخبة من قياداتها التربوية تدشين الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية بصحة الطائف نشر ثقافة الرضاعة بالمعارض والزيارات للجهات الحكومية النسائية مدير جامعة نجران : سنسخر إمكانات الجامعة لخدمة المنطقة وتطوير المجتمع الداخلي والخارجي نائب أمير نجران يلتقي مدير فرع البنك السعودي للتسليف والإدخار بالمنطقة نائب أمير منطقة نجران يلتقي عضو مجلس الشورى اليامي

فرنسا.. اعتقال جماعة متطرفة أرادت مهاجمة مساجد

فرنسا.. اعتقال جماعة متطرفة أرادت مهاجمة مساجد
المناطق - وكالات
وجهت اتهامات أولية بالإرهاب لثمانية أشخاص يشتبه في انتمائهم لجماعة فرنسية يمينية متطرفة، وذلك في مزاعم بتخطيطهم لشن هجمات تستهدف مساجد ومهاجرين.

وقال مسؤول قضائي لأسوشيتد برس إن اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وجهت للمشتبه بهم السبت.

وهناك ثلاثة قصر من بين الثمانية، سبعة منهم رهن الاحتجاز.

وأضاف المسؤول أن المشتبه بهم مرتبطون بجماعة قومية متطرفة تأسست حديثا.

اعتقل مؤسس الجماعة، الذى عرف فقط باسم (لوغان إن)، في جنوب فرنسا في يونيو الماضي.

وأردف المسؤول أن المحققين يعتقدون ان الجماعة خططت لابتزاز أموال من رجال أعمال واستخدامها في شراء أسلحة.

كما تدرب بعض أعضاء الجماعة على إطلاق النار وسرقة السيارات.

وطلب المسؤول عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بمناقشة القضية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>