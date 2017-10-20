دارفور.. مقتل وفقدان العشرات في انهيار منجم للتعدين

أفادت وسائل إعلام سودانية، بمقتل وفقدان عشرات العمال من جراء إنهيار منجم للتنقيب، الأربعاء الماضي.

وأفاد عمال من موقع تعدين أهلي بمناجم جبل عامر في ولاية شمال دارفور “سودان تربيون” بمقتل وفقدان عشرات العمال إثر إنهيار منجم للتنقيب مساء الأربعاء الماضي.

وأكد معتمد محلية السريف بشمال دارفور، محمد إسماعيل أدم حامد لدى وصوله مكان الحادث إن عدد الضحايا لم يعرف حتى الآن غير أن عدد الجثث التي تم انتشالها حتى يوم الجمعة ثمانية جثث.

ونقلت سودان تربيون عن عن المعتمد قوله أن الجهود ما زالت جارية لإخراج ما تبقى من الضحايا، موضحا أن الضحايا جميعهم من ولاية غرب دارفور.

وحذر المعتمد من خطورة التعدين الأهلي وإصرار المعدنون على تعميق آبار التنجيم علاوة على الحفر العشوائي.