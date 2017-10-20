مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان العراق السابق بابكر زيباري

أصدرت هيئة النزاهة العراقية مذكرة اعتقال بحق رئيس أركان الجيش السابق في البلاد الكردي بابكر زيباري، بتهمة الإضرار بالمال العام، وفقا لبيان صادر عن الهيئة الأحد.

وأشار البيان إلى أن هيئة النزاهة “كشفت عن صدور أمر قبض وتفتيش بحقِّ رئيس أركان الجيش العراقي السابق بابكر زيباري، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات”.

وأضاف أن “أمر القبض الصادر بحق المتهم (بابكر بدر خان شوكت) جاء لتعمده إحداث ضرر بأموال الجهة التي كان يعمل فيها”.

وأوضح أن “القضية التي حققت فيها الهيئة.. إبان إشغال المتهم منصبه، إقدامه على إصدار أمر تسليم سبع سيارات تعود ملكيتها إلى وزارة الدفاع إلى أشخاص مدنيين بصفة (ضيوف الوزارة) بدون وجه حق”.

ورئيس الأركان السابق، من المخضرمين، التحق بـ الجيش العراقي عام 1970 وتركه بعدها بثلاث سنوات للانضمام إلى قوات البيشمركة الكردية.

وبعد سقوط النظام السابق في أعقاب الاجتياح الأميركي العام 2003، عاد زيباري ليتولى منصب رئيس أركان الجيش حتى العام 2015، بعد عام من انسحاب القوات العراقية أمام هجمات تنظيم داعش.

ووفقا للفقرة القانونية التي أشار إليها البيان “يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها”.

وتزامن إصدار هذه المذكرة، مع تقدم القوات الحكومية واستعادتها مناطق متنازع عليها مع حكومة إقليم كردستان، إثر تصاعد خلاف جراء تنظيم الإقليم استفتاء بهدف الانفصال في 25 أيلول/سبتمبر.

وأصدر القضاء خلال الأيام الماضية مذكرات اعتقال عدة بحق مسؤولين أكراد، بينها تلك التي صدرت بحق كوسرت رسول نائب رئيس الإقليم وأحد كبار قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بتهمة “التحريض وإهانة” الجيش العراقي.

وسبق ذلك، إصدار محكمة في بغداد أمرا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على إجراء الاستفتاء في الإقليم.