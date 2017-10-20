“حساب المواطن” يبدأ التحقق من الأرقام البنكية للمستفيدين

رسالة لبرنامج حساب المواطن بٌعث بها إلى عدد من المتقدمين، كشفت أنه تم التحقق من الحسابات البنكية، وربطها بطلباتهم في البرنامج.

ويأتي ذلك بعد أيام من توقعات صدور توجيهات من مؤسسة النقد العربي السعودي للبنوك والمصارف ومؤسسات التمويل بعدم المساس بمخصصات البرنامج عند الصرف.

وكان “حساب المواطن” قد اختار “الأسرة” بدلاً من “الفرد” لتكون الوحدة الأساسية المستفيدة من قيمة الدعم المقدَّمة عبر البرنامج نظرًا لكون “الأسرة” تعد الوحدة الاقتصادية الرئيسة في المجتمع السعودي.

ومن المتوقع إعلان سياسات وتفاصيل البرنامج خلال الأيام المقبلة تمهيدًا لبدء صرف مخصصات البرنامج الداعمة للمواطنين.