توني بلير: الأمير “محمد بن سلمان” الحدث الأكثر أهمية بالمنطقة في السنوات القليلة الماضية

أعرب رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير، عن إعجابه الشديد بظهور ولي العهد الأمير “محمد بن سلمان”، والذي وصفه بأنه الحدث الأكثر أهمية بالمنطقة في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف “بلير” أن ذلك يعود إلى أن ولي العهد، لديه رؤية قوية وواضحة وحديثة للمملكة، وأيضا لأن بإمكانه قيادة البلاد إلى المكان الذي ينبغي أن تكون فيه، كمركز نفوذ في المنطقة سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها رئيس الوزراء البريطاني السابق مع موقع the national الإماراتي الناطق بالإنجليزية.