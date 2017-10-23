 الجيش اليمني يعيد تمركزه في مرتفعات لحج الإستراتيجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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الجيش اليمني يعيد تمركزه في مرتفعات لحج الإستراتيجية

الجيش اليمني يعيد تمركزه في مرتفعات لحج الإستراتيجية
المناطق - الرياض

أعادت قوات من الجيش اليمني، تمركزها في المرتفعات الإستراتيجية الواقعة على أطراف مديريتي طور الباحة والمقاطرة غربي محافظة لحج، جنوب اليمن.

وقال قائد اللواء الرابع مشاة جبلي بمحافظة لحج، العميد أبوبكر الجبولي، في تصريح اليوم: إن عملية التموضع جاءت عقب رصد تحركات لعناصر مدعومة من الميليشيا الانقلابية تسعى لتنفيذ مخطط يهدف إلى الاستيلاء على المرتفعات في المنطقة وقطع خط الإمداد الوحيد الذي يربط العاصمة المؤقتة عدن بمحافظة تعز.

وأشار قائد اللواء، وفقا لما أورده موقع «26 سبتمبر» التابع للقوات المسلحة اليمنية، إلى أن قوات الجيش ضبطت عضو في خلية مدعومة من الميليشيات وفرار آخرين خلال اليومين الماضيين بعد أن خلفوا وراءهم أسلحة وذخائر وأجهزة اتصالات لاسلكية وسيارة معطوبة.

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