إليك هذه النصائح الغذائية لبناء العضلات وحمايتها

يدرك لاعبو كمال الأجسام أن التمرينات الرياضية لا تكفي لوحدها كي يحصلوا على عضلات قوية وضخمة، ولذلك يركزون أيضا على الغذاء الصحي المفيد.

وينصح خبراء الصحة من يمارسون رياضة كمال الأجسام، بإيلاء أهمية خاصة للأكل، إذ ينبغي إمداد الجسم بوجبة “بروتين” في كل عدة ساعات من أجل إبقاء عضلاتك في حالة استعداد وانتعاش.

وتحتاج العضلات إلى جرعات من البروتين من أجل المساعدة في عملية الاستشفاء العضلي للأنسجة، وفق ما نقل موقع “ريجيم”.

فضلا عن ذلك، ينصح الخبراء بمراعاة التنوع والكمية في إمداد الجسم بالبروتين، إذ لا يجب الاقتصار على اللحوم الحمراء أو الدجاج أو السمك، فكل مصدر من البروتين له أهمية خاصة، كما يجدر بمن يمارس رياضة كمال الأجسام أن يقوم بكثير من العمليات الحسابية ليعرف مستوى استهلاكه.

أما الكاربوهيدرات فينصح باستعمالها بحذر بالنظر إلى كونها وقودا للطاقة، ولذلك يجب ألا يكثر منها الرياضي خلال أيام الراحة، وفي الوقت نفسه، لا يستحب إهمال الخضروات بالنظر إلى ما تحويه من فيتامينات مهمة.

فضلا عن ذلك، يساعد الماء من يمارسون الرياضة لأنه يمنع العضلات من تراكم هرمون اللبتين وهو الهرمون المتسبب في الشعور بالتعب.