 «بلس ماك بوك» بطارية خارجية سعتها 20 ألف ميللي أمبير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 3 صفر 1439 هجريا, الموافق 23 أكتوبر 2017 ميلاديا

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«بلس ماك بوك» بطارية خارجية سعتها 20 ألف ميللي أمبير

«بلس ماك بوك» بطارية خارجية سعتها 20 ألف ميللي أمبير
المناطق_وكالات

أعلنت شركة Xlayer عن إطلاق البطارية الخارجية Plus Mac Book لشحن أجهزة اللاب توب والحواسيب اللوحية والهواتف الذكية في حال عدم توافر المقابس الكهربائية.

أوضحت الشركة الألمانية أن البطارية الخارجية تعمل بسعة 20100 مللي أمبير/ساعة، ويتم شحن أجهزة اللاب توب ماك بوك عن طريق مخرج USB-C بتيار شحن بقدرة تصل إلى 45 وات.

وعلاوة على ذلك تشتمل البطارية الخارجية على اثنين من مقابس الشحن USB-A (5 فولت/2.4 أمبير)، والتي يمكن استعمالهما لشحن أجهزة جوالة أخرى.

كما طرحت الشركة الألمانية البطارية الخارجية Plus Notebook لشحن أجهزة اللاب توب الأخرى، وتعمل هذه البطارية الخارجية بسعة 16000 مللي أمبير/ساعة، ويتوافر معها العديد من محولات القابس لشحن العديد من موديلات اللاب توب.

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